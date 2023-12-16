İzmit Belediyesi'nden Prof. Dr. Dağdeviren’e saygı duruşu

Kocaeli İzmit Belediyesi, Tüysüzler Mahallesi’nde hayata geçirdiği Çınar Çocuk Evi’ni Türk bilim insanı Prof. Dr. Canan Dağdeviren’e ithaf ettiKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli İzmit Belediyesi, Çınar Çocuk Evi’nin ikincisini Tüysüzler Mahallesi’nde hayata geçirdi. Çocukların modern ve donanımlı bir şekilde geleceğe hazırlandığı Tüysüzler Çınar Çocuk Evi, Türk kadınını yurtdışında en iyi şekilde temsil eden bilim insanı Prof. Dr. Canan Dağdeviren adına ithaf edildi.

ÖĞRENCİ KAYITLARI DEVAM EDİYOR

Ekolojik temelli, çocuğu odağına alan Reggio Emilia eğitim modelinin benimsendiği Tüysüzler Çınar Çocuk Evi’nde 2018-2019 doğumlu çocuklara eğitim veriliyor. ‘Her çocuk özeldir’ ilkesi ile ilk Çınar Çocuk Evi’ni Yeşilova’da hizmet açan İzmit Belediyesi, Tüysüzler’deki Çınar Çocuk Evi’nde de çocuklara en iyi şekilde eğitim veriyor. 6 Kasım’da eğitimlere başlayan Tüysüzler Çınar Çocuk Evi, öğrenci kayıtları devam ediyor. Vatandaşlar ayrıntılı bilgi ve başvuru için 0262 318 00 00 – (Dahili 4732) numaralı hattı arayabilirler.