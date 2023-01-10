İzmit Belediyesi'nden ortaokula müzik sınıfı

Kocaeli'de çocuk dostu İzmit Belediyesi, okul yönetimi ve öğrencilerin talebi üzerine Şehit Alper Al Ortaokulu’nda yapımını tamamladığı müzik sınıfının açılışını öğrencilerle birlikte gerçekleştirdi.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi, okullardan gelen taleplere önem verirken özellikle öğrencilerin kültür ve sanat alanında kendilerini geliştirebilecekleri alanlar oluşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda daha önce Kazım Karabekir Ortaokulu ve Kocaeli Fen Lisesi’nde müzik sınıfı yapan İzmit Belediyesi son olarak Şehit Alper Al Ortaokulu’na da okul yönetimi ve öğrencilerin talebi üzerine müzik sınıfı kazandırdı. Şehit Alper Al Ortaokulu Müzik Sınıfı İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet öğrencilerle birlikte açtı.

32 KİŞİLİK MÜZİK SINIFI

İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünce Şehit Alper Al Ortaokulu’nda yaklaşık 40 metrekarelik alan dönüştürülerek 32 kişilik müzik sınıfı yapıldı. Çelik konstrüksiyon sahne oluşturuldu. Duvar boyaları yapılarak masa, sandalye ve raflı kitaplık yerleştirildi. Duvarlar nota motifleri ile süslenirken alanda sahnenin alt kısmı ise depolama alanı olarak değerlendirildi.

Müzik sınıfının açılışına Başkan Hürriyet’in yanı sıra İzmit İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Çiğdem Ayanoğlu, Şehit Alper Al Ortaokulu Müdürü İsmail Ünlü, Şehit Alper Al’ın babası Mehmet Al, Okul Aile Birliği Başkanı Tuğba Yalmaz, Alikahya Cumhuriyet Mahalle Muhtarı Sevgi Koyun, Alikahya Fatih Mahalle Muhtarı Yunus Arıcan, Alikahya Atatürk Mahalle Muhtarı Özgür Sarıca, öğretmenler, öğrenciler ve velileri katılım sağladı.

HÜRRİYET, “RUHUMUZU SANATLA İYİLEŞTİRİYORUZ”

Müzik sınıfının açılışında konuşan Başkan Hürriyet, İzmit'in sanata; müziğe, tiyatroya, resme, sanatsal etkinliklere aç bir kent olduğunu belirterek, insanların kentin her yerinde sanatsal faaliyetler, etkinlikler görmek istediğini söyledi. Pandeminin de etkisiyle beraber hem sosyal hayattan, hem sanatsal hayattan koptuklarını belirten Başkan Hürriyet, kentimizde daha önce yapılmayan pek çok festivali gerçekleştirdiklerini anlattı. Festivallerin basit bir eğlence kültürü olmadığının altını çizen Başkan Hürriyet, "Festivaller kentlere marka katan, kentlerin tanıtımına, kültür ve turizmine, festival ekonomisine katkı sağlayan organizasyonlardır. Türk Kahvesi Festivallerinden, Gastronomi Festivallerine kadar pek çok renkli etkinlikle İzmitlileri buluşturduk. Bütün bunları da sanatla, sanat aşkıyla yaptık" dedi.

Bu arada okulların da kendilerinden talepleri olduğunu belirten Başkan Hürriyet, "Daha önce Kazım Karabekir Ortaokulu ve Kocaeli Fen Lisesi’ne de müzik sınıfları yapmıştık. Şehit Alper Al Ortaokulu Müdürümüz İsmail Ünlü ve yönetimi de bizden bir müzik sınıfı istedik. Fen İşleri Müdürlüğümüz de hemen harekete geçti ve sadece 2 ay içerisinde ellerinden gelenin en iyisini yaparak okulumuza bir müzik sınıfı hazırladı. Ben buradan Fen İşleri Müdürlüğünde bu projede çalışan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Çocuklarımızın, sanat eğitimi alanındaki kalitesinin artmasını istiyoruz. İzmit’ten sanatçılar yetişsin, İzmit’in adını her yerde söylesin. Bizim için bundan daha büyük bir gurur kaynağı olamaz. Okullarımızın bize ihtiyaçları olmaları halinde emrindeyiz” diye konuştu.

Şehit Alper Al Ortaokulu Müdürü İsmail Ünlü ise, öğrencilerin büyük heyecanla beklediği müzik sınıfının okul için büyük bir fırsat olacağını belirterek, okula katkı sunan herkese teşekkür etti.