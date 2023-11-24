İzmit Belediyesi'nde stratejik değişiklik

İzmit Belediyesi Kültür Müdürlüğü'nde kendi isteği ile uzmanlık alanına dönüş yapan Ceren Öker Cömert’in yerine Ufuk Aktürk getirildiKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi’nde görev değişikliği gerçekleşti. Başkan Fatma Kaplan Hürriyet’in katıldığı devir teslim töreniyle, görev değişim talebinde bulunan Ceren Öker Cömert yerine İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü olarak Ufuk Aktürk atandı

İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nde görev değişikliği gerçekleşti. İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü görevini yürüten ve uzmanlık alanı olan restorasyon projelerinde çalışmak için görev değişikliği talep eden Ceren Öker Cömert’in yerine, göreve Ufuk Aktürk atandı. Devir teslim töreninde İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet başarılarından dolayı Cömert’e çiçek takdim ederken yeni müdür Aktürk’e ise yeni görevinde başarılar diledi.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet görev değişikliğinde töreninde yaptığı konuşmada, “Ceren hanım burada Kültür Müdürlüğü görevini sürdürüyordu. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü personeli olarak çok güzel işler yaptınız. Özellikle kendi öz gücümüzle ürettiğimiz dönemler hep zordur. Dolayısıyla bu zorlukların altından hepiniz Ceren Hanımın liderliğinde kalktınız. Öncelikle ben Ceren Hanıma teşekkür ediyorum.

“GÖREVDEN ALMA SÖZ KONUSU DEĞİL”

Dün basında bu konuda görevden alma gibi ilgisiz, alakasız haberler de çıktı. Kesinlikle öyle bir durum yok. Ceren Hanım uzmanlık alanı olan restorasyon projelerinde daha ağırlıklı çalışmak istediği için görev değişikliğini talep etti. Biz uzun zamandır, yaklaşık 6 aydır bir arayış içerisindeydik. Ceren hanımın yerine Kültür Müdürlüğüne vekâlet edebilecek bir çalışma arkadaşı bulduğumuzda görev değişimi gerçekleştirecektik. Ekim ayı ortalarında Ufuk beyle yol yürümeye karar verdik. Memuriyete dönüş işlemleri netleşince de değişimi gerçekleştirdik. Ufuk Beye ve Ceren Hanıma yeni görevinde başarılar diliyorum” dedi.