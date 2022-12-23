İzmit Belediyesi'nde bilinçli çevreciler ödüllendirildi

Kocaeli İzmit Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü’nün Avrupa Atık Azaltım Haftası kapsamında düzenlediği etkinlik sonucunda dört belediye çalışanı ödül almaya hak kazandı.KOCAELİ (İGFA) - Doğa dostu İzmit Belediyesi, düzenlediği etkinliklere çevre bilinci oluşturmaya devam ediyor.

İzmit Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, Avrupa Atık Azaltım Haftası kapsamında belediye çalışanlarına yönelik düzenlediği etkinlikle evlerinde kullanmadıkları tekstil atıklarını (giysi, ayakkabı, ev tekstili vb.) toplayarak farkındalık oluşturdu.

DÖRT İSİM ÖDÜL ALDI

Kasım ayı içerisinde yapılan etkinlikte en fazla atık getiren dört personele çeşitli hediyeler verilerek ödüllendirildi.

Etkinlikte İzmit Belediyesi çalışanlarından Ünzile Yılman, Necdet Keleş, Nurten Uçan, İclal Güllü ödül almaya hak kazandı. İsimlere ödüllerini İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Ünal Özmural takdim etti.