İzmit Belediyesi kreşine rekor başvuru

Ön kayıtları tamamlanan ve vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gören İzmit Belediyesi Yeşilova Çınar Çocuk Evi’nden faydalanacak aileler için, yapılacak sosyal incelemenin ardından fırsat eşitliğini sağlamak adına noter huzurunda kura çekimi yapılacakKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in öncülüğüyle hayata geçirilen ve İzmitli vatandaşlar tarafından rekor talep gören İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı Yeşilova Çınar Çocuk Evi, 2023-2024 eğitim öğretim dönemi için ön kayıtları tamamladı.

Çok sayıda ailenin ilk tercihi olan İzmit Belediyesi Yeşilova Çınar Çocuk Evi, geçtiğimiz yıl 90 olan kapasitesini velilerin memnuniyeti ve rekor başvuru nedeni ile daha fazla çocuğa hizmet verebilmek adına yeni dönemde 118’e çıkarmıştı. Bu sene de 115 öğrencilik kontenjan için 373 başvuru ile rekor başvuru sayısına ulaşıldı.

KURA TARİHİ DUYURULACAK

Eğitim kalitesi ve uygun fiyatıyla rekor başvuru alan Çınar Çocuk Evi’nden faydalanacak aileler, eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak adına noter huzurunda kura çekimi ile belirlenecek. Kura tarihi İzmit Belediyesi tarafından önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılacak.

İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nde görevli Sosyal Hizmet Uzmanları tarafından sosyal inceleme yapılarak değerlendirilecek olan ön başvuruların ardından kriterlere uygun adaylar, kura çekimine katılabilecekler.

Çınar Çocuk Evleri İzmit’in farklı bölgelerinde de hizmete sunulacak. Çalışmaların sürdüğü Tüysüzler Çınar Çocuk Evi, Tepeköy Çınar Çocuk Evi ve Erenler Çınar Çocuk Evi de kısa süre içerisinde hizmet vermeye başlayacak. Çınar Çocuk Evi’nin açılacak yeni şubeleri ile çok daha fazla çocuğun özel okul standartlarında eğitime kavuşması sağlanacak.