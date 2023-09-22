İzmit Belediyesi koro başvuruları başladı

İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesindeki Türk Halk Müziği Uygulama Topluluğu, Türk Sanat Müziği Korosu ve Türk Halk Müziği Gençlik Korosu başvuruları başladıKOCAELİ (İGFA) - Sanat kenti İzmit vizyonu ile çalışmalarını sürdüren İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesindeki koro başvuruları başladı. Türk Sanat Müziği Korosu ve Türk Halk Müziği Uygulama Topluluğu için yaş sınırlaması bulunmazken Türk Halk Müziği Gençlik Korosu için 16-30 yaş arasındaki vatandaşlar başvurularını 24 Eylül tarihine kadar başvuru formlarını doldurarak gerçekleştirebilecek.

TÜRK SANAT MÜZİĞİ KOROSU BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ

TÜRK HALK MÜZİĞİ GENÇLİK KOROSU BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ

TÜRK HALK MÜZİĞİ UYGULAMA TOPLULUĞU BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ