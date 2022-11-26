İzmit Belediyesi koordinatörlerinden film setine ziyaret

Kocaeli'nin İzmit Belediyesi Koordinatörleri, İzmit’te çekimi gerçekleştirilen ve ünlü isimlerin de yer aldığı ‘Kapı’ adlı kısa filmin setini ziyaret ederek başarılar dilediKOCAELİ (İGFA) - Kültür sanat çalışmalarına önem vererek Kocaeli'nin İzmit ilçesini sanat kenti haline getiren İzmit Belediyesi çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İzmit Belediyesi Koordinatörleri Ozan Aksu ve Hakan Yalçın, Tuğçe Sarıyılmaz’ın yönettiği ve İzmit’te çekimi gerçekleştirilen ‘Kapı’ adlı kısa film çekim setini ziyaret etti.

TRT ekranlarının sevilen oyuncuları Nazlı Pınar Kaya ve Ali Düşenkalkar’ın da film ekibinde yer aldığı seti ziyaret eden Koordinatörler, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in selamlarını ve film için başarı dileklerini ilettiler.

“HÜRRİYET’İ YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ”

Kısa film çekim ekibinde yer alan isimler Başkan Hürriyet’i sosyal medya hesaplarından yakından takip ettiklerini ve çalışmalarını çok beğendiklerini söyledi. Yapılan ziyaretten dolayı memnuniyetlerini dile getiren belirten ekip, Hürriyet ve ekibine teşekkür ettiler.