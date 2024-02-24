İzmit Belediyesi kenti estetik hale getirmeye devam ediyor

İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri Veliahmet Mahallesi Hacı Kasım Sokak’ta vatandaşların keyifli zaman geçirip dinlenebileceği bir park alanı inşa ettiKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi kenti değiştirip güzelleştirmeye devam ediyor. ‘Daha yaşanabilir bir İzmit’ vizyonu ile çalışmalarına devam eden İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri Veliahmet Mahallesi Hacı Kasım Sokak’ta vatandaşların dinlenebileceği bir park alanı inşa etti.

BÖLGE HALKINDAN TEŞEKKÜR

Toplam 290 metrekare alanda yapılan çalışmada 70 metrekare mineral parke döşemesi, 220 metrekare yeşil alan için ise bitkilendirme çalışması yapıldı. Ayrıca bölgeye 2 adet yay pergola konularak oturma alanları oluşturuldu. Bölge sakinleri çalışmalardan dolayı Başkan Hürriyet ve ekiplere teşekkür etti.