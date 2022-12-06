İzmit Belediyesi, kendi ürettiği kabakları 'tat'landırdı

Kocaeli'de kentin markası haline gelen Gülümse Kafe’nin leziz menüsüne İzmit Belediyesi’nin kendi tarlasında ürettiği kabaklardan yapılan tatlı da eklendi. Vatandaşlar kabak tatlısına ilk günden yoğun ilgi gösterdiKOCAELİ (İGFA) - Kaliteli ve uygun fiyatlı hizmetiyle İzmit’te vatandaşların en çok tercih ettiği mekânlardan biri haline gelen Gülümse Kafe’nin yeni tadı kabak tatlısı İzmitlilerin beğenisine sunuldu. İlk olarak Gülümse Kafe Yahya Kaptan şubesinde yerini alan kabak tatlısı vatandaşlar tarafından çok beğenildi.

Geniş menüsü ve güler yüzlü personeli ile kentte bir marka olan Gülümse Kafe, menüsüne yeni eklediği kabak tatlısıyla vatandaşların gönlünü bir kez daha fethetti.

İzmit Belediyesinin kendi ürettiği kabaklardan yapılan tatlı ilk günden İzmitlilerin gönlünde taht kurmayı başardı.