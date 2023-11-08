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İzmit Belediyesi, kadınları sağlıklı yürüyüşlerde buluşturuyor
YAŞAM 08.11.2023, 16:12
İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü’nün her hafta Çarşamba günü SEKA Park’ta gerçekleştirdiği sağlıklı yaşam yürüyüşleri bu hafta da yoğun katılımla devam ettiKOCAELİ (İGFA) - Kadınlara yönelik açık havada spor etkinliklerine devam eden İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü, sağlıklı yaşam yürüyüşlerini her hafta SEKA Park’ta gerçekleştiriyor. Uzman spor eğitmenleri eşliğinde düzenlenen yürüyüşe bu hafta da kadınlar yoğun ilgi gösterdi.
Yürüyüş organizasyonunda 10 Kasım haftasında olmamız sebebiyle Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk anıldı. Güzel havanın tadını çıkararak hem sosyalleşen hem de spor yapma imkanı bulan kadınlar İzmit Belediyesi ekiplerine teşekkür ettiler.
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|19
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|11
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|15
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|11
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|17
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|11
|16
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|11
|14
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|14
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|13
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|11
|13
|13. Adanaspor
|11
|12
|14. Şanlıurfaspor
|11
|11
|15. Giresunspor
|11
|9
|16. Ümraniye
|11
|9
|17. Tuzlaspor
|11
|8
|18. Altay
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|5
|Takımlar
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|1. M.City
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|27
|2. Tottenham
|11
|26
|3. Liverpool
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|24
|4. Arsenal
|11
|24
|5. Aston Villa
|11
|22
|6. Newcastle
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|20
|7. Brighton
|11
|18
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|11
|18
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|11
|16
|10. Chelsea
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|15
|11. Crystal Palace
|11
|15
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|11
|14
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|13
|14. Wolves
|11
|12
|15. Fulham
|11
|12
|16. Everton
|11
|11
|17. Luton Town
|11
|6
|18. Bournemouth
|11
|6
|19. Burnley
|11
|4
|20. Sheffield United
|11
|4
|Takımlar
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|1. Girona
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|31
|2. Real Madrid
|12
|29
|3. Barcelona
|12
|27
|4. Atletico Madrid
|11
|25
|5. Athletic Bilbao
|12
|21
|6. Real Betis
|12
|20
|7. Real Sociedad
|12
|19
|8. Valencia
|12
|18
|9. Rayo Vallecano
|12
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|10. Las Palmas
|12
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|11. Getafe
|12
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|12
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|13. Villarreal
|12
|12
|14. Deportivo Alaves
|12
|12
|15. Sevilla
|11
|11
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|12
|10
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|9
|18. Celta Vigo
|12
|7
|19. Granada
|12
|6
|20. Almeria
|12
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