İzmit Belediyesi, işitme engelli bireyleri unutmadı

Kocaeli'deİzmit Belediyesi Koordinatörü Ozan Aksu ve belediye bünyesinde görev yapan sosyal hizmet uzmanları 19-25 Eylül Uluslararası İşitme Engelliler Haftası sebebiyle Kocaeli İşitme Engelliler Derneği İzmit Şubesi’ni ziyaret ettiKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Koordinatörü Ozan Aksu ve Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğünde görevli sosyal hizmet uzmanları 19-25 Eylül Uluslararası İşitme Engelliler Haftası sebebiyle Kocaeli İşitme Engelliler Derneği İzmit Şubesi’ni ziyaret ederek işitme engeli bulunan bireyleri yalnız bırakmadı.

Ziyarette engellilik alanındaki çalışmalar ve sonraki süreçte yapılacak olan etkinliklere yönelik fikir alışverişi yapıldı.

Ziyarete İşaret Dili Tercümanı Betül Tonyalıoğlu da katılırken Dernek Başkanı Hasan Aktürloğlu ve dernek üyeleri İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’e sevgi ve selamlarını ilettiler. Koordinatör Aksu, misafirperverlikleri ve güler yüzleri için teşekkür etti.