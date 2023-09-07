İzmit Belediyesi iş arayanlara umut oluyor

Kocaeli'de İzmit Belediyesi İstihdam Birimi, işveren ile iş arayan vatandaşları buluşturup bu süreçte umut olmaya devam ediyorKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi, sosyal belediyecilik projeleri ile halka umut olmaya devam ediyor.

İşveren ile iş talebinde bulunan vatandaşları bir araya getiren İzmit Belediyesi İstihdam Birimi, birçok vatandaşa iş bulma imkanı sağlıyor. Firmaların personel taleplerine göre kaydı bulunanlara SMS ile çağrı yapan istihdam birimi, İzmit Belediyesi Leyla Atakan Kütüphanesi Toplantı Salonunda, iş talebinde bulunanlar ile işvereni bir araya getirerek iş görüşmesi yapmalarını sağladı.

VATANDAŞLAR BİLGİLENDİRİLDİ

Forklift operatörü, kalite kontrol operatörü, kaynakçı, towtruck iş kolları için gerekli kriterlere uyanlarla yüz yüze gerçekleşen görüşmede vatandaşlara iş ilanı hakkında gerekli bilgiler verildi. İstihdam Biriminin çalışmaları ilerleyen süreçte de devam edecek.