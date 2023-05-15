İzmit Belediyesi ile 'tarihe yolculuk' başlıyor

İzmit Belediyesi, Müzeler Haftası kapsamında 18-21 Mayıs tarihleri arasında İzmit’in tarihi güzelliklerinin gezileceği bir gezi organizasyonu düzenleyeceğini duyurdu.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Müzeler Haftası kapsamında 18-21 Mayıs tarihleri arasında gezi organizasyonu düzenleyecek.

İzmit’in tarihi yapılarının gezileceği ve sınırlı sayıda katılım olacağı organizasyona katılmak isteyen vatandaşlar, 0533 324 99 53 numaralı telefonu arayarak program dahilinde randevu oluşturabilecekler.

TARİHİ YAPILARI İNCELEME ŞANSI BULACAKLAR

Organizasyonda görevli personel eşliğinde vatandaşlar; Orhan Camii, İç Kale Sur Duvarı Kalıntıları, Çakmaklı Çeşme, Süleyman Paşa Hamamı (Şehr-i İzmit Kafe), Akçakoca Meydanı, Akçakoca (Dere) Camii, Elbeyoğlu Konak, Şiir ve Edebiyat Evi, Güllü Konak (Mor Konak), Selim Sırrı Paşa Konağı, Selim Sırrı Paşa Konağı Bahçe Duvarı Üzerindeki Roma Dönemi Devşirme Malzemeleri, Atatürk ve Milli Mücadele Anı Evi, Tarihi Kapanca Sokak ve Tescilli 19. yüzyıl Sivil Mimarlık Örnekleri, Kasr-ı Humayün ve İzmit Saat Kulesi gibi tarihi yapıları yakından görme ve inceleme şansı bulacak.