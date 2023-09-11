İzmit Belediyesi ile Permatürk Vakfı arasında anlamlı ortaklık

İzmit Belediyesi, Ekolojik Yaşam Bahçesi’nde yer alan ve çalışmalarında sona gelinen Permakültür eğitim ve uygulama alanında, Permatürk Vakfı’nı ağırladı. Ziyarette vakıf ile belediye arasında uygulamalara destek sunulması konusunda protokol imzalandıKOCAELİ (İGFA) - Çevre projelerine önem veren İzmit Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, 9 ay önce başladığı Permakültür ile ilgili eğiticinin eğitilmesi, ofis oluşumu ve uygulama bahçesi çalışmalarında sona geldi.

Oluşturulan eğitim ve uygulama alanı, Permakültür Vakfı Başkanı Dr. Işık Kader Kalkavan ile Permatürk Vakfı Mütevili Kurulu Başkanı Murat Gökdere’yi misafir etti.

İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Ünal Özmural ve İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Havva Açıkgöz, misafirlere permakültür eğitim ve uygulama alanını tanıttı. Ziyarette aynı zamanda vakıf ile belediye arasında eğitim desteği, farkındalık oluşması ve uygulamalara destek sunulması konusunda protokol imzalandı. Protokol kapsamında okullarda yapılacak olan eğitim ve uygulama bahçelerine destek sunulması kararlaştırıldı.