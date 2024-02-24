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İzmit Belediyesi, Hatipköy’e yeni bir park kazandırdı

YAŞAM 24.02.2024, 17:56
İzmit Belediyesi, Hatipköy’e yeni bir park kazandırdı

Kentte vatandaşların nefes alabileceği yeni sosyal yaşam alanları oluşturmaya devam eden İzmit Belediyesi, Hatipköy Mahallesi’ne öz kaynakları ile yeni bir park kazandırarak bölge halkının hizmetine sundu.KOCAELİ (İGFA) - Daha yaşanabilir bir İzmit için var gücü ile çalışmalar yürüten İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, kente yeni sosyal yaşam alanları kazandırıyor. Geçtiğimiz aylarda Hatipköy Mahallesi Kemal Çelebi Caddesi ile Levni Caddesi arasında yeni park yapımına başlayan ekipler çalışmaları tamamladı. 

ÖZ KAYNAKLAR İLE ÜRETİLDİ

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, öz kaynaklarını kullanarak 910 metrekare alandaki çalışmaları tamamladı. Alanda 125 metrekare çocuk oyun alanı, 45 metrekare basketbol sahası, 22 metrekare kondisyon alanı, 525 metrekare yeşil alan ile gölgelikli oturma alanları bulunuyor.

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