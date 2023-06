İzmit Belediyesi'den pazar esnafına ziyaret

Kocaeli'de İzmit Belediyesi yöneticileri ve Çınar Ekibi, Yenişehir Mahallesi’nde pazar esnafını ziyaret etti. Ziyaret sırasında esnafa Başkan Hürriyet’in selamlarını ileten heyet, esnafın taleplerini de not aldıKOCAELİ (İGFA) - Esnafın her daim yanında olmaya devam eden İzmit Belediyesi yöneticileri, her gün başkan bir semt pazarını ziyaret edip sorunları yerinde gözlemlemeye devam ediyor.

İzmit Belediyesi Koordinatörleri Birol Sağlam, Ali Filiz, Turgay Oruç, Nurettin Özer ve İzmit Belediyesi Çınar Ekibi Yenişehir Mahallesi kapalı pazar alanında esnafı ziyaret etti.

Her hafta Salı günü kurulan pazarı ziyaret eden İzmit Belediyesi yöneticileri İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in selamlarını iletti. Esnafın bölgede yaşadığı sorunları ve taleplerini dinleyen heyete İzmit Çınar Ekibi eşlik ederken esnaf ve vatandaşlara sıcak çorba ikram edildi.

Bölge esnafı İzmit Belediyesinden gelen heyete teşekkürlerini iletti.