İzmit Belediyesi can dostlarını unutmadı

Kocaeli'de İzmit Belediyesi 2022 yılının tamamında olduğu gibi yılın son gününde de can dostlarını unutmadı.KOCAELİ (İGFA) - Sokak hayvanlarına yıl boyunca mama desteği sunan İzmit Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri yılın sonun gününde de can dostlarımızı unutmayarak, Belsa Plaza, Yahya Kaptan, Malta mahallesi, Ayazma mahallesi, Fevzi Çakmak mahallesi, Sanayi mahallesi, Plajyolu mahallesi ve Çayırköy mahallesinde bulunan mamatiklere ve sokak hayvanlarını besleme noktalarına mama dağıtımı gerçekleştirdi.

Vatandaşların olumsuz hava koşullarından en az şekilde etkilenmesi için gece gündüz mücadele eden İzmit Belediyesi, can dostlarını yine yalnız bırakmadı.

Sokak hayvanlarının yoğun olduğu bölgelerde besleme yapan ekipler, vatandaşları da bu zorlu kış şartlarında duyarlı olmaya davet ederek sevimli dostlarımız için kapının önüne bir kap mama ve bir kap su koyarak onlara olan sevgilerini gösterebileceklerini belirttiler.