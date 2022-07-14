İzmit bayramda çöp rekoru kırdı

İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı süresince çevre kirliliğinin önüne geçmek adına özveriyle çalışarak yakşaşık 2 bin 500 ton atık topladı

KOCAELİ (İGFA) - Kurban Bayramı’na tüm kadrosuyla hazırlıklı giren İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, 4 günlük bayram süresince çevre kirliliğinin önüne geçmek adına yoğun mesai harcadı. Ekipler 320 ton kurban atığı toplayarak bertaraf edilmesini sağlarken bin 745 ton evsel çöp ve 330 ton moloz, iri katı atık ve kaçak döküm yapılan alanlardaki atıkları toplayarak deponi alana sevkini sağladı. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri toplamda 2 bin 500 tona yakın çöp ve atığı sahadan toplayarak çevre kirliğinin önüne geçti.

650 KİLOMETRE CADDE VE SOKAK TEMİZLENDİ

Bayram boyunca büyük bir özveri ile çalışan Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, 470 kilometre cadde ve sokağın süpürülmesini, 180 kilometre cadde ve sokağın yıkanıp dezenfekte edilmesini sağladı. 200 personel günde 200, 4 günde 800 sokağı süpürdü. Ekipler yaklaşık bin çöp konteynerini konteyner yıkama aracıyla ve şantiyelerde yıkayarak bölgeye teslimini sağladı. Ekipler son olarak Modern Hayvan Pazarı’nın da temizliğini yaparak kurban bayramı programını başarılı bir şekilde tamamladı.