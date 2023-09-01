İzmit 'Bable Akıllı Şehirler Platformu'na katıldı

Uluslararası işbirliklerinin geliştirilmesi amacıyla üyelik ve ortaklık ilişkisi kurma faaliyetlerine devam eden İzmit Belediyesi, Bable Akıllı Şehirler Platformuna dahil olduKOCAELİ (İGFA) - Bable Akıllı Şehirler Platformu daha iyi bir kentsel yaşam için değişimi hızlandırma amacına yönelik olarak hayata geçirilen uluslararası bir organizasyon olarak platform üyesi şehirlerin yaşam standardını yükseltmek için çalışmalarını sürdürüyor. Temiz teknoloji ve inovasyondan yararlanarak bütünsel ve kentsel dönüşümü yakalamaları için itici bir güç olmayı hedefleyen Bable Akıllı Şehirler Platformu İzmit Belediyesi’nin Türkiye’deki on dört öncü yerel yönetimden biri olarak platforma dahil edilmesini onayladı.

Bable Akıllı Şehirler Platformu, ekosistemdeki kilit oyuncuları bir araya getirmek için ekibin uzmanlığından ve çeşitli bilgi birikiminden yararlanarak akıllı şehir stratejileri ve yol haritaları geliştirmek için şehirler ve şirketlerle yakın işbirliği içinde çalışan, örnek uygulamaları ve diğer değerli bilgileri paylaşmak için güçlü bir araç olarak bir dijital bilgi alışverişi ve topluluk platformu oluşturma vizyonuyla Fraunhofer Araştırma Derneği’nin bir parçası olarak kuruldu. Bu kapsamda kurulan Bable Akıllı Şehirler Platformu, İzmit Belediyesi’ni de bünyesine dahil ederek çalışmalarına devam edecek.

“TÜRKİYE’DEN SADECE 14 BELEDİYE”

Bable Akıllı Şehirler Platformu hem kamu hem de özel sektör kuruluşlarına özel bilgi ve pazar erişimi sağlayarak, tüm vatandaşların yaşamlarını iyileştiren akıllı şehir çözümlerini başarılı bir şekilde uygulamaları için onları güçlendiriyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kadıköy Belediyesi ve İzmit Belediyesi başta olmak üzere Türkiye’den sadece 14 Belediye Bable Akıllı Şehirler Platformuna kabul edildi.

Kurulan Bable Akıllı Şehirler Platformu sitesi içerisinde İzmit Belediyesi için hazırlanan tanıtım sayfası ile İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen Çınar Atık Uygulaması tanıtım videosu ve yapılan çalışmalar ile birlikte İzmit Belediyesi’nin ilgili alandaki mevcut çalışma ve hedeflerine ulaşıyor.