İzmit, Atatürk'ü Milli Mücadele Anı Evi’nde anacak

İzmit Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü vefatının 85’inci yılında Atatürk ve Milli Mücadele Anı Evi’nde gerçekleştireceği törenle anacakKOCAELİ (İGFA) - Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım günü saat 09.05’te Atatürk ve Milli Mücadele Anı Evi’nde anılacak.

Ata’mızın vefatının 85’inci yılında kentimizdeki okullardan öğrencilerin katılımıyla şiir okumaları gerçekleştirilecek.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Atatürk’ün aziz hatıralarının yaşatıldığı Atatürk ve Milli Mücadele Anı Evi’nde düzenlenecek törene tüm İzmit halkını davet etti.