İzmit ana grup köy bağlantı yoluna yeni üstyapı

7 kilometre uzunluktaki İzmit Kulmahmut, Çağırgan, Bulduk ana grup köy bağlantı yolunda üstyapı yenileme çalışmalarına başlandıKOCAELİ (İGFA) -Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmit Kulmahmut, Çağırgan, Bulduk ana grup köy bağlantı yolunda asfalt serim çalışmalarına başlandı.

7 kilometre uzunluktaki ana grup köy bağlantı yolunda ağır tonajlı araçların geçişi ve iklimsel koşullar sebebiyle deformasyonlar meydana gelerek yolda bozulmalar olmuştu. Bunun üzerine yolda üstyapı yenileme çalışmalarına başlayan Büyükşehir Belediyesi, asfalt, yağmur suyu V kanalı ve yol çizgileriyle baştan aşağı ana grup köy bağlantı yolunda yenileme çalışmalarına başladı.