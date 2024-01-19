İzmit Alikahya'da kültür tesisinde çalışmalar sürüyor

İzmit Alikahya Fatih Mahallesi’nde yapılan kültür tesisinde çalışmalar sürüyor. 2.101 metrekare alan üzerine yapılacak tesis, bölgenin ihtiyacını karşılayacakKOCAELİ (İGFA) - Vatandaşların sosyal ihtiyaçlarına yönelik projeler üretmeye devam eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Alikahya Fatih Mahallesi’nde çok amaçlı olarak kullanılabilecek kültürel hizmet tesisinin yapımına devam ediyor.

Fatih Mahallesi’nde yapılmakta olan Kültürel Hizmet Tesisinde tek katlı olarak yapılan binanın prefabrik montajı sürüyor. Aynı şekilde tesis binası çevresinde arazi eğimine göre kademeli olarak projelendirilen betonarme perde duvar imalatı devam ediyor. İmalat tamamlandıktan sonra kutu profiller ile bu perde duvarların üst kısımlarına korkuluk imalatı yapılacak.

HER İHTİYAÇ DÜŞÜNÜLDÜ

Konferans, kongre ve benzeri organizasyonların gerçekleştirilmesine imkân sağlayacak hizmet tesisi 2.101 metrekare alan üzerine yapılacak. Yapı alanı 433 metrekare ve çok amaçlı kullanılacak şekilde prefabrik olarak planlandı. Çok amaçlı kullanılabilecek hizmet tesisinde 162,79 metrekare eğitim salonu, 50 metrekare toplantı salonu, idari odalar, mutfak, bay-bayan mescit ile bay-bayan ve engelli tuvaleti yer alacak.

Tesis etrafında 14 araçlık otopark da yapılacak. Çevre imalatları kapsamında yapı etrafına renkli baskı beton uygulaması yapılacak. Aynı şekilde kültür merkezi alanına 55 adet ağaç dikilecek.