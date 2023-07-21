İzmit Akpınar’da çocuklar doyasıya eğlendi

İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün kırsal mahallelerde düzenlediği “Bizim Köyde Şenlik Var” programı Akpınar Mahallesi’nde çocukların yoğun katılımıyla devam ettiKOCAELİ (İGFA) - Çocuklar için yaz tatilinde birçok etkinliğe imza atan İzmit Belediyesi, kırsal mahallelerde Bizim Köyde Şenlik Var etkinliklerine devam ediyor. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde organize edilen etkinlikler son olarak Akpınar Mahallesi’nde Fatma Seher İlkokulu bahçesinde çocukların yoğun katılımıyla gerçekleşti.

Bizim Köyde Şenlik Var etkinlikleri kapsamında Akpınar Mahallesi’nde gerçekleştirilen etkinlikte eğlenceli yarışmalar, mini disko, bubble Show, jonglör gösterisi, sihirbaz gösterisi, palyaçolar ile yüz boyama aktiviteleri gerçekleşti. Etkinlikler bu akşam da Akpınar Mahallesi Fatma Seher İlkokulu’nda devam edecek.