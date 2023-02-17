İzmit, Adıyaman’da 'Mor Yerleşke' kuracak

Adıyaman’da bir çadır kent kurma çalışmalarını yürüten İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, canlı olarak katıldığı televizyon programında Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu ile birlikte bölgedeki kadınlar ve çocuklar için 'Mor Yerleşke' kuracaklarını ifade etti.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, depremin etkilediği kentlerden biri olan Adıyaman’da tam kapsamlı bir çadır kent kurma çalışmalarını yürütüyor.

Başkan Hürriyet, bölgede Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu ile birlikte depremzede kadınlar ve çocuklar için Mor Yerleşke kuracaklarını duyurdu.

Katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulunan Başkan Hürriyet, bölgedeki kadınların ve çocukların barınma, ısınma, gıda ve giyim ihtiyaçlarının yanı sıra ruhsal anlamda da iyi olmalarını sağlamayı amaçladıklarını belirterek, “Yakınlarını kaybeden aileler ve yükünü çelen kadınlar ile çocukların ihtiyaçlarını giderelim istiyoruz. Barınma ve ısınmanın yanı sıra onlara psikososyal destek sunalım istiyoruz. Onları ruhsal anlamda da iyileştirecek projelerimizi hayata geçireceğiz” dedi.

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu ile buraya mor yerleşke adı verilen iki konteyner getireceklerini belirten Başkan Hürriyet, "Bu konteyner içerisinde kadınlara ve çocuklara psikososyal destek verebileceğimiz psikologlarımızla, kreş öğretmenlerimizle, alanında uzman insanlarla çalışacağız. Konteynerlerden biri kadınlara biri çocuklara hizmet verecek. Kadınlar için emzirme odası, psikolojik destek verilecek muayene odası, jinekolojik muayene odası olacak. Buraya bir ebe görevlendirmek istiyoruz. Enkaz altından hamile olarak kurtulan kadınlar var" dedi.