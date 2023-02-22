İzmit, Adıyaman'da konteyner ve çadırları yerleştiriyor

İzmit Belediyesi tarafından Adıyaman’da kurulacak olan Çadırkent hazırlıkları tüm hızıyla devam ederken konteynerler ve çadırlar alana yerleştirilmeye başlandıKOCAELİ (İGFA) - Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardından hızlı bir şekilde koordine olarak bölgeye yardımlarını ulaştıran İzmit Belediyesi çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

Adıyaman ve Kahramanmaraş’ta Çadırkent kurma çalışmalarına hız veren İzmit Belediyesi, depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılamak için titizlikle çalışıyor.

İzmit Belediyesi ekipleri, Adıyaman’da kurulacak olan ve zemin çalışmalarının tamamlandığı alanda konteynerleri yerleştirmeye başlarken, ihtiyaç malzemelerinin yer alacağı çadırların da kurulumuna devam ediyor. Depremzedeler için tam kapsamlı ve tüm ihtiyaçların karşılanacağı bir alan yaratacak olan İzmit Belediyesi çalışmaları kısa sürede tamamlamayı planlıyor.