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İzmit 2023'te de binlerce yüreğe dokundu

YAŞAM 03.01.2024, 18:38
İzmit 2023'te de binlerce yüreğe dokundu

Kocaeli'de İzmit Belediyesi sosyal belediyecilik çalışmalarıyla 2023 yılında binlerce yüreğe dokunduKOCAELİ (İGFA) - Sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde çalışmalarını yürüten İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü, toplumun her kesiminin eşit fırsatlardan yararlanması adına 2023 yılında binlerce kişiye ulaştı

KARDEŞ ELLER KÖPRÜ GÖREVİ GÖRDÜ

Pandeminin yarattığı olumsuz ekonomik koşullarla mücadele konusunda bağışçı ve ihtiyaç sahiplerini birleştirmek üzere kurulan Kardeş Eller Projesi bu yıl da birçok ihtiyaç sahibi ailenin yüzünü güldürdü. Kardeş Eller Projesi kapsamında hizmet veren Dost Eller Mağazası ve Gıda Bankası binlerce vatandaşa destek sağladı.

İhtiyaç sahibi ailelere ulaşmaya devam eden Aşevi, 2023 yılında on binlerce insana sıcak yemek desteği gerçekleştirdi. Üniversite öğrencilerinin sıcak yemek ihtiyacını karşılamak üzere hayata geçirilen Anne Eli Projesi de öğrencilerin uğrak noktası olmaya devam etti. Vatandaşların temel beslenme haklarına kolayca erişebilmesi amacıyla 3 çeşit yemeğin 5 TL’ye satıldığı Mahalle Mutfakları projesi ile on binlerce kişi kaliteli ve uygun fiyatlı yemeğe ulaştı.

SICAK ÇORBA HİZMETİ ÇOK SEVİLİYOR

2023 yılında vatandaşlara gıda kolisi dağıtımını sürdüren İzmit Belediyesi; Aşevi’nde hazırlanan sıcak çorba ile vatandaşların içini ısıtmaya devam etti ve sene içerisinde vatandaşlara yüzbinlerce bardak çorba hizmeti verdi. Glütensiz Mutfak Atölyesi ile Çölyak ve PKU hastalığına dikkat çeken İzmit Belediyesi ayrıca Çölyak ve PKU hastalarına gıda paketi desteği sağladı.

2023 yılında ayrıca; öğrenim gören binlerce çocuğa kırtasiye paketi desteği sağlanırken, binlerce öğrenciye de karne hediyesi olarak sinema bileti hediye edildi. Sosyal yardımlardan düzenli olarak faydalanan ailelerin üniversite çağındaki çocuklarının YKS ücretleri karşılandı.

Çocukların günlük beslenme masrafları konusunda ailelere destek olmak ve öğrencilerin kaliteli ve sağlıklı yemek yiyebilmeleri için Beslenme Saati projesi hayata geçirildi.  Bu kapsamda Beslenme Saati projesi ile 2023 yılında belirli okullarda yüzlerce öğrenciye düzenli şekilde yemek dağıtımı gerçekleştirildi.

Vatandaşların en acılı günlerinde yanında olmayı insani bir görev olarak gören İzmit Belediyesi ekipleri, başsağlığı dilekleri ve acıları paylaşmak adına yüzlerce haneyi ziyaret etti. Ayrıca öz kaynaklar ve bağışlar yoluyla ihtiyaç sahibi hanelere eşya teslimi yapıldı. Evlenecek olan çiftlerin yanında olan İzmit Belediyesi, çiftlere gelinlik, nişanlık kına elbisesi hediye etti.

Evi kullanılamaz hale gelen vatandaşların da yanında olan İzmit Belediyesi, onlarca haneye barınma desteği sağladı. Asker ailelerinin gelir kaybı yaşamaması adına 2023 yılında asker ailelerine nakdi destek sağlandı. Yeni doğum yapan annelere malzeme ve ulaşım desteği veren Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü Anne Taksi ve Gülümse Bebek projeleriyle yüzlerce annenin yüzünü güldürdü. İhtiyaç sahibi ailelerin evlatlarının sünnet işlemi gerçekleştirilerek şölen düzenlendi.

AYNI SOFRA PAYLAŞILDI

Kurban Bayramı’nda hayırseverlerin bağışları ile tonlarca kurban eti ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırıldı. Ramazan ayında vatandaşları halk iftarlarında buluşturarak binlerce kişilik iftar programı ve yemek dağıtımı gerçekleştirildi.

6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremin ardından Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü depremden etkilenen bölgelerde Aşevi, çadırkent ve konteyner kent için harekete geçti. ‘Sizi en iyi biz anlarız’ diyerek çalışmalar yürüten İzmit Belediyesi afet bölgesinde binlerce depremzedenin yanında oldu.

Engelli bireylerin toplumsal yaşamda aktif rol almalarını desteklemek ve günlük rutin faaliyetlerini geliştirmelerine yardımcı olmak amacıyla Kadıköy Mahallesi’nde faaliyet gösteren Yaşama Destek Evi, 2023 yılında rekor başvuru aldı. Otizmli bireyleri sosyal hayata kazandırmak ve farkındalık yaratmak adına faaliyet gösteren Otizm Spor ve Yaşam Evi ve engelli bir yakını veya çocuğu bulunan ailelerin günlük yaşamlarındaki işlerini rahatça gerçekleştirebilecekleri ve çocuklarını güvenle emanet edebildikleri Kısa Mola Merkezi de İzmitliler tarafından çok sevildi.

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