İzmit 2. Sahra Aşevi’ni Kahramanmaraş’ta kuruyor
İzmit Belediyesi ekipleri, Hatay Defne’de kurdukları Sahra Aşevi ile günde 10 bin kişilik sıcak yemek dağıtımına devam ederken 2’nci Sahra Aşevi’ni Kahramanmaraş’ta kuruyorKOCAELİ (İGFA) - Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından tüm birimleriyle deprem bölgesi için harekete geçen İzmit Belediyesi bölgedeki çalışmalarına devam ediyor.
Adıyaman ve Kahramanmaraş’ta Çadırkent kurma hazırlıklarını sürdüren İzmit Belediyesi, Hatay Defne’de kurduğu Sahra Aşevi ile günde 10 bin kişilik sıcak yemek dağıtımını da sürdürüyor.
İzmit Belediyesi, depremin merkezi olan Kahramanmaraş’ta da Sahra Aşevi kurulması adına harekete geçti. Bu zorlu süreçte depremzedelerin sıcak yemek ihtiyacını karşılamak üzere dün akşam yola çıkan ekipler Kahramanmaraş’ta bugün itibariyle sıcak yemek hizmetine başlayacak.
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|43
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|21
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|21
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|O
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|1. Barcelona
|20
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|45
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