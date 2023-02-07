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İzmirliler tek yürek oldu

YAŞAM 07.02.2023, 10:00
İzmirliler tek yürek oldu

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in 10 kenti etkileyen deprem felaketi sonrasında yaptığı dayanışma çağrısı kenti harekete geçirdi. Afet bölgesine tırlar dolusu gıda, giyecek, yakacak ve gündelik ihtiyaç malzemeleri de ulaştırılmaya başladı.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin merkez üssü Kahramanmaraş olan deprem sonrasında başlattığı destek çalışmaları devam ediyor. Başkan Tunç Soyer’in çağrısı üzerine vatandaşlardan ve ilçe belediyelerinden Fuar İzmir’e getirilen yardım malzemeleri Adana’ya ulaştırılmak üzere Adnan Menderes Havalimanı’ndaki uçağa teslim edildi.

İki tır yola çıktı Depremzedeler için iki tır da Pınarbaşı’ndaki depolardan yola çıktı. 200 çadır, 5 bin battaniye, 2 bin uyku tulumu, 2 bin uyku matı, 500 çadır yalıtımı malzemesi, 250 kamp sandalyesi, 500 ısıtıcı, 10 ton yakacak, bin gıda paketi, 2 bin hijyen paketi, bin paket bebek bezi, 500 hasta bezi, bin bot ve mont, bin yastık, 50 bin su, 200 powerbank (taşınabilir şarj cihazı) gönderildi. Ayrıca günlük 9 bin kişilik sıcak yemek üretme kapasitesine sahip mobil mutfak da deprem bölgesine yönlendirildi.

“Kalbimiz, gönlümüz, aklımız deprem bölgesinde” Destek hareketine katılan İzmir Kent Konseyi Başkanı Nilay Kökkılınç, “Çok üzgünüz. Sabah hiç beklemediğimiz bir şekilde kara bir haberle karşılaştık. Biz geçmişte de bir deprem yaşadık. İzmir Büyükşehir Belediyesi merkezi idareyle, sivil toplum örgütleriyle, meslek odalarıyla iyi bir koordinasyon kurmuştu. Şimdi yine aynı şekilde çalışma yürütülüyor. Bizim de İzmir Kent Konseyi olarak bağışlarımız vardı. Orada topladığımız malzemeyi deprem bölgesine göndermek için buraya getirdik. Kalbimiz, gönlümüz, aklımız deprem bölgesinde. İnşallah yaraları sararız, acının üstesinden geliriz” dedi.

“Bunun da üstesinden geleceğimize inanıyorum” Bağış çalışmasına destek veren Zeki Aksoy ise “İnsanların birbirlerine kara günde destek olması lazım. Birbirimizin elinden tutup güçlenmemiz lazım. Bunun da üstesinden geleceğimize inanıyorum. Kızımla beraber giyecek, ayakkabı, uyku seti getirdik. Bankaya giderek maddi yönden de katkıda bulunacağız. Depreme maruz kalan bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Enkaz altında kalanlara şifalar diliyorum. Vefat edenlere de Allah rahmet eylesin. Ayrıca İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’e de bu kampanyayı başlattığı için çok teşekkür ediyorum. İyi varsınız iyi ki varız” ifadelerini kullandı.  

“Acıyı tüm yüreğimizde hissediyoruz” Zeki Aksoy’un üniversite öğrencisi kızı Özlem Aksoy da “Tüm yüreğimizde hissediyoruz bu acıyı. En iyi biz hissediyoruz zaten. 2020 depreminde çok kötü duygular yaşadık. Onları çok iyi anlıyorum. Hepsine geçmiş olsun diyorum” diye konuştu.

“Elimizde avucumuzda ne ver ne yok hepsini topladık” Menderes’ten desteğe gelen Hamza Börekçi, “Böyle bir faaliyet olduğunu duyduk, ailecek geldik. Yardımlarımızı yaptık” diye konuştu. Çağlar Börekci de “Türk halkına çok geçmiş olsun. Kardeşimle elimizde avucumuzda ne ver ne yok hepsini toplayarak yardım için geldik. Hepimize geçmiş olsun. Allah yardımcımız olsun. İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne de böyle bir iyilik hareketinde bulundukları için teşekkür ediyoruz. ” dedi.

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