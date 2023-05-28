İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, yıllarca atıl kalan ve İZDOĞA A.Ş. tarafından yenilenerek faaliyete geçirilen Şaşal Su Fabrikası’nı ziyaret etti. Temmuz ayı içinde suyun piyasaya sürüleceğini belirten Başkan Soyer, “Bu yaz İzmirliler buz gibi Şaşal’la susuzluklarını giderecek” dedi.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Menderes’teki tarihi Şaşal Su Fabrikası’nın İZDOĞA A.Ş. tarafından atıl durumdan çıkartılarak yenilenmesi sonrasında tesisi ziyaret etti. Başkan Tunç Soyer’e Menderes Belediye Başkanı Erkan Özkan, İZSU Genel Müdürü Ali Hıdır Köseoğlu, İZDOĞA A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Güven Eken, İZDOĞA A.Ş. Genel Müdürü Özkan Baturu, mahalle muhtarları, çalışanlar ve vatandaşlar eşlik etti. İZDOĞA A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Güven Eken, fabrikanın tarihi ve üretim planlamasıyla ilgili Başkan Soyer’e bilgi verdi.

“Hepimiz kana kana içerdik” Tesisin ünitelerini yerinde inceleyen ve su kaynağını ziyaret eden Başkan Soyer, “Çok heyecanlıyız. Ben 64 yaşındayım. 7-8’li yaşlardan itibaren bizim için Şaşal su demekti. Hepimiz Şaşal’ı kana kana içerdik. Gerçekten dünyanın en lezzetli, güzel sularından birisi olabilir. Şaşal kaynak duruyor olmasına rağmen on yıllardır aktif olarak çalışmıyordu. Nihayet Şaşal’ı tekrar İzmirlilerle buluşturuyoruz” dedi.

“Aslında 100 yıllık proje” Projenin aslında 100 yıllık olduğunu söyleyen Başkan Soyer, “Rahmetli Vali Kazım Dirik zamanında ilk adımı atılıyor, hatta 1932’de bir kooperatif üzerinden ilk şişelenmesi yapılıyor ve İzmir’e sevkiyatı başlıyor. Sonra uzunca bir süredir kesintiye uğruyor. Bu tesis yaklaşık 120-130 milyon liraya tamamlanmış olacak. Ve hem cam hem pet şişe olarak dolum yapılarak piyasaya sürülecek. Temmuz ortası gibi başlatmış olacağız. Şu anda makinelerimiz geldi, imalatı başlatacak durumdayız. Ayda yaklaşık 3 buçuk milyon litre Şaşal suyunu İzmirlilere sunacağız” dedi.

“Tekrar İzmirlilere sunmak çok gurur verici bir şey” İzmirliler için Şaşal suyun önemine dikkat çeken Başkan Soyer, “Şaşal deyince İzmirlinin çok mutlu olduğunu biliyorum. O yüzden bugün çok heyecanlı ve gururluyuz. Şaşal markasını, ismini tekrar İzmirlilerle buluşturmak ve Şaşal suyunu, dünyanın en lezzetli su kaynaklarından birini tekrar İzmirlilere sunmak çok gurur verici bir şey” diye konuştu.

İstihdam yaratacak Fabrikanın ticari bir yanı olduğunu da vurgulayan Başkan Soyer, “Tesis belediyemize para da kazandıracak ama bundan çok daha kıymetlisi İzmirlileri o eski sağlıklı lezzetle buluşturuyor olmak. Emek veren arkadaşlarımla iftihar ediyorum. Bu yaz İzmirliler buz gibi Şaşal’la susuzluklarını giderecek. Tek vardiya olursa 55, 3 vardiya olursa 105 arkadaşımızı istihdam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Tüm sulara “şaşal” denilmeye başlandı Şaşal suyunun İzmir’in kullanımına açılması, 1926’da dönemin valisi Kazım Dirik’in projesi olarak hayata geçirildi. Memurlar Kooperatifi tarafından 1932 yılından itibaren damacanalarla şehre taşındı. 1945’te Şaşal suyunu mühürlü damacanalar ve şişeler içinde satma hakkı, İzmir Çocuk Esirgeme Kurumu’na devredildi. Menderes ilçesi Şaşal Köyü sınırlarında Tahtalı Barajı Havzası orta mesafeli koruma alanı içerisinde kalan kaynak suyu için, İzmir İl Özel İdaresi tarafından 12 Eylül 1983 tarihinde Kaynak Suyu ve Şişeleme Tesisi ruhsatı alındı. Kaynak suyunun satışı İzmir İl Özel İdaresi tarafından cam şişelerde yapıldı. Zaman içinde bu ürün ve marka arasında bir özdeşleşme oluştu ve İzmirliler tarafından şişeyle satılan tüm sulara “Şaşal’ denilmeye başlandı.

25 yıl işletilmek üzere kiralandı 1984’te Pınar markası tarafından kiralanan tesiste üretilen sular doğal kaynak suyu olarak Türkiye piyasasında yer aldı. Marka, Şaşal kaynağında 8 Kasım 2002’de üretime son verdi. 2011 yılının Mart ayında Büyükşehir Belediyesi Yasası ile kendi sınırları içerisinde kalan kaynakları işletme yetkisini Özel İdare’den isteyen İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, kent genelinde Şaşal’ın da dâhil olduğu yedi kaynak suyu için İzmir 1. İdare Mahkemesi’nde dava açtı ve Şaşal suyunun işletme hakkını elde etti. İZSU Genel Kurulu’nun Eylül 2022’de aldığı kararla, Menderes Şaşal Kaynak Suyu ve Şişeleme Tesisi 25 yıllığına işletilmek üzere İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İZDOĞA’ya kiralandı. Uzun bir süre atıl olan Kaynak Suyu ve Şişeleme Tesisi’nin İZDOĞA tarafından kiralanmasının ardından, yenileme çalışmaları yapıldı ve şehrin sağlıklı içme suyu ihtiyacını karşılayan bu tesis yeniden hizmete açıldı.