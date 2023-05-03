İzmirli sürücü kursları 'Abacı' ile devam
İzmir Sürücü Kursları ve Eğitimcileri Derneği 3. Olağan Genel Kurulu'nda bir önceki dönem başkanlık yapan Tolga Abacı ve yönetimi, yeniden göreve getirildi.İZMİR (İGFA) - İzmir Sürücü Kursları ve Eğitimcileri Derneği (İZSED) 3. Olağan Genel Kurulu İzmir Ticaret Odası'nda gerçekleştirildi.
TEK LİSTE İLE GÜVENOYU
Bir önceki dönem başarılı bir başkanlık yapan Tolga Abacı ve yönetimi, İzmirli sürücü kursları tarafından tekrar göreve getirildi.
İZSED Başkanı Tolga Abacı, 25 aylık görevleri süresince faaliyetlerini yaklaşık 100 sayfalık sunumla anlattı.
Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılında görev almanın ve bu anlamlı yılda sektörü temsil etmenin kendilerini gururlandırdığını söyleyen Abacı, "Hızımızı daha da arttırarak genç, başarılı ve liyakatlı yönetimimizle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.
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|O
|P
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|70
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|30
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|33
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|55
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|32
|54
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|33
|52
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|51
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|33
|50
|11. Boluspor
|33
|49
|12. Tuzlaspor
|33
|38
|13. Altay
|34
|34
|14. Altınordu
|33
|34
|15. Erzurumspor
|33
|33
|16. Gençlerbirliği
|33
|31
|17. Adanaspor
|32
|25
|18. Denizlispor
|33
|17
|19. Yeni Malatyaspor
|33
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|34
|78
|2. M.City
|32
|76
|3. Newcastle
|33
|65
|4. M. United
|32
|63
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|33
|56
|6. Tottenham
|34
|54
|7. Aston Villa
|34
|54
|8. Brighton
|31
|52
|9. Brentford
|34
|50
|10. Fulham
|33
|45
|11. Crystal Palace
|34
|40
|12. Chelsea
|33
|39
|13. Bournemouth
|34
|39
|14. Wolves
|34
|37
|15. West Ham United
|33
|34
|16. Leicester City
|34
|30
|17. Leeds United
|34
|30
|18. Nottingham Forest
|34
|30
|19. Everton
|34
|29
|20. Southampton
|34
|24
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|33
|82
|2. Real Madrid
|33
|68
|3. Atletico Madrid
|32
|66
|4. Real Sociedad
|33
|61
|5. Villarreal
|32
|53
|6. Real Betis
|32
|49
|7. Athletic Bilbao
|32
|47
|8. Girona
|32
|44
|9. Osasuna
|33
|44
|10. Rayo Vallecano
|32
|43
|11. Sevilla
|32
|41
|12. Mallorca
|32
|41
|13. Celta Vigo
|32
|39
|14. Almeria
|33
|36
|15. Cadiz
|32
|35
|16. Real Valladolid
|32
|35
|17. Valencia
|32
|33
|18. Espanyol
|32
|31
|19. Getafe
|32
|31
|20. Elche
|33
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