İzmirli ressamın eserlerinin geliri SMA çocukların olacak

İzmirli ressam İsmail Güven’in kişisel resim sergisi Buca Pembe Köşk’te açıldı.İZMİR (İGFA) - İzmirli ressam İsmail Güven’in kişisel resim sergisinin açılış kurdelesini Buca Belediye Başkanı Erhan Kılınç ve Güven’in danışman hocası Nur Doğu Koçak kesti. Açılışa Buca Belediye Başkan Yardımcıları, meclis üyeleri, parti yöneticileri ve STK temsilcileri katıldı.

Uzun yıllar ara verdiği resim tutkusuna pandemi ile birlikte geri dönen İsmail Güven, lise yıllarında resme merak sardığını ve 20 yıl aradan sonra tekrar başladığını söyledi. Pandemi döneminde hobisini profesyonel olarak yapmaya karar veren Güven, günde yaklaşık 10 saat resim yaptığını ifade etti.

İzmirli ressamın 99 eserinin yer aldığı sergiden Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç 3 tablo satın aldı.

Güven’in sergiden sağladığı gelirin belli bir kısmı ise SMA hastası olan çocuklara bağışlanacak.

Doğa aşığı, özgürlüğü seven ve eserlerinde peyzaja ağırlık veren Güven, “Karanlık görünen gece resimlerimdeki o cılız ışık ben olsam. İnsanlara bir nebze faydam olsa diye düşünüyorum” dedi.

23-28 Ağustos’ta eserleriyle Bodrum Art Fair’e katılacak olan Güven'in sonbaharda yine geliri bağışlanmak üzere solo bir sergi daha açacağı öğrenildi.