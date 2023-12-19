Son Dakika

İzmirli öğrenciler 'İstanbul Mutfak Günleri'ne damga vurdu

YAŞAM 19.12.2023, 13:31
İzmirli öğrenciler 'İstanbul Mutfak Günleri'ne damga vurdu

İzmir'in Bornova, Tire, Konak, Çeşme, Gaziemir ve Foça ilçelerindeki meslek lisesi öğrencileri İstanbul’da düzenlenen 1600 yarışmacının katıldığı 20. Uluslararası İstanbul Mutfak Günleri Festivalinden 20 altın, 22 gümüş ve 11 bronz olmak üzere toplam 53 madalya ile döndü.İZMİR (İGFA) - ‘Dünyanın Lezzeti Burada’ sloganı ile Dünya Şefler Birliği (WACS) tarafından ‘kıtalar arası’ unvanı alan 20. Uluslararası İstanbul Mutfak Günleri Festivalinde İzmirli öğrenciler toplamda 53 madalya ve 1 kupa kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

Dünyanın gastronomi alanında önde gelen ülkelerinin federasyonları ve dernekleri ile 13- 16 Aralık tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenen organizasyonda,30 ülkeden bin 600 yarışmacı, 78 farklı kategoride yarıştı.

Festivalde; Bornova Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 3 altın, 11 gümüş, 1 bronz madalya, Tire Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 2 altın, 2 bronz madalya, Konak Alsancak Nevvar Salih İşgören Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 3 altın, 1 bronz madalya, Çeşme Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 8 altın, 2 gümüş madalya, Gaziemir Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 2 altın, 5 gümüş madalya, Foça Halim Foçalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 2 altın, 4 gümüş, 7 bronz madalya aldı. Yılın Altın Genç Şefi Kupası da Çeşme Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin oldu. 

                                                                                                                                                                                                                                                               

İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi, dünyada büyük bir öneme sahip olan 20’nci Uluslararası İstanbul Mutfak Günleri Festivalinde ödül alan öğrencileri tebrik etti. Yahşi, “Meslek liseli genç yeteneklerimiz,İzmir’e büyük bir mutluluk ve gurur yaşattı.Bu başarı aynı zamanda eğitim kurumlarımızın da kalitesini ortaya koyuyor. Öğrencilerimizi yarışmaya hazırlayan öğretmenlerimize ve velilerimize teşekkür ediyor, öğrencilerimizi kutluyorum.” dedi.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 15 40
2. Galatasaray 15 40
3. Kayserispor 15 29
4. Trabzonspor 15 26
5. Beşiktaş 15 26
6. A.Demirspor 15 23
7. Antalyaspor 15 23
8. Rizespor 15 22
9. Kasımpasa 15 21
10. Hatayspor 15 18
11. Ankaragücü 15 18
12. Sivasspor 15 18
13. Karagümrük 15 17
14. Başakşehir 15 15
15. Gaziantep FK 15 15
16. Konyaspor 15 14
17. Samsunspor 15 14
18. Alanyaspor 15 14
19. Pendikspor 15 13
20. İstanbulspor 15 8
Takımlar O P
1. Eyüpspor 15 39
2. Kocaelispor 15 32
3. Göztepe 15 29
4. Bandırmaspor 15 26
5. Sakaryaspor 15 26
6. Bodrumspor 15 25
7. Gençlerbirliği 15 24
8. Ahlatçı Çorum FK 15 23
9. Keçiörengücü 15 19
10. Boluspor 15 19
11. Manisa FK 15 18
12. Erzurumspor 15 18
13. Ümraniye 15 18
14. Adanaspor 15 16
15. Şanlıurfaspor 15 14
16. Pendikspor 0 0
17. Tuzlaspor 15 13
18. Giresunspor 15 9
19. Altay 15 5
Takımlar O P
1. Arsenal 17 39
2. Liverpool 17 38
3. Aston Villa 17 38
4. M.City 17 34
5. Tottenham 17 33
6. Newcastle 17 29
7. M. United 17 28
8. West Ham United 17 27
9. Brighton 17 26
10. Chelsea 17 22
11. Fulham 17 21
12. Brentford 17 19
13. Wolves 17 19
14. Bournemouth 16 19
15. Crystal Palace 17 17
16. Everton 17 16
17. Nottingham Forest 17 14
18. Luton Town 16 9
19. Burnley 17 8
20. Sheffield United 17 8
Takımlar O P
1. Girona 17 44
2. Real Madrid 17 42
3. Barcelona 17 35
4. Atletico Madrid 16 34
5. Athletic Bilbao 17 32
6. Real Sociedad 17 30
7. Real Betis 17 27
8. Getafe 17 25
9. Las Palmas 17 25
10. Valencia 17 20
11. Rayo Vallecano 17 20
12. Osasuna 17 19
13. Deportivo Alaves 17 16
14. Villarreal 17 16
15. Mallorca 17 15
16. Cadiz 17 14
17. Sevilla 16 13
18. Celta Vigo 17 13
19. Granada 17 8
20. Almeria 17 5