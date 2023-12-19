İzmirli öğrenciler 'İstanbul Mutfak Günleri'ne damga vurdu

İzmir'in Bornova, Tire, Konak, Çeşme, Gaziemir ve Foça ilçelerindeki meslek lisesi öğrencileri İstanbul’da düzenlenen 1600 yarışmacının katıldığı 20. Uluslararası İstanbul Mutfak Günleri Festivalinden 20 altın, 22 gümüş ve 11 bronz olmak üzere toplam 53 madalya ile döndü.İZMİR (İGFA) - ‘Dünyanın Lezzeti Burada’ sloganı ile Dünya Şefler Birliği (WACS) tarafından ‘kıtalar arası’ unvanı alan 20. Uluslararası İstanbul Mutfak Günleri Festivalinde İzmirli öğrenciler toplamda 53 madalya ve 1 kupa kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

Dünyanın gastronomi alanında önde gelen ülkelerinin federasyonları ve dernekleri ile 13- 16 Aralık tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenen organizasyonda,30 ülkeden bin 600 yarışmacı, 78 farklı kategoride yarıştı.

Festivalde; Bornova Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 3 altın, 11 gümüş, 1 bronz madalya, Tire Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 2 altın, 2 bronz madalya, Konak Alsancak Nevvar Salih İşgören Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 3 altın, 1 bronz madalya, Çeşme Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 8 altın, 2 gümüş madalya, Gaziemir Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 2 altın, 5 gümüş madalya, Foça Halim Foçalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 2 altın, 4 gümüş, 7 bronz madalya aldı. Yılın Altın Genç Şefi Kupası da Çeşme Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin oldu.

İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi, dünyada büyük bir öneme sahip olan 20’nci Uluslararası İstanbul Mutfak Günleri Festivalinde ödül alan öğrencileri tebrik etti. Yahşi, “Meslek liseli genç yeteneklerimiz,İzmir’e büyük bir mutluluk ve gurur yaşattı.Bu başarı aynı zamanda eğitim kurumlarımızın da kalitesini ortaya koyuyor. Öğrencilerimizi yarışmaya hazırlayan öğretmenlerimize ve velilerimize teşekkür ediyor, öğrencilerimizi kutluyorum.” dedi.