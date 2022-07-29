İzmirli kolej öğrencilerinden TÜBİTAK başarısı

İzmir Amerikan Koleji öğrencileri; TÜBİTAK yarışmasında “su araştırmaları” kategorisinde dereceye girdi.İZMİR (İGFA) - “TÜBİTAK İklim Değişikliği Araştırma Projeleri Yarışması” sonuçlandı.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu TÜBİTAK düzenlediği yarışma ile lise öğrencilerinin iklim değişikliği hakkında farkındalıklarını artırarak; doğal kaynakların sürdürülebilir şekilde kullanılması konusunda çalışmalar yapmaya teşvik etti.

Lise eğitimine devam eden 3.162 öğrencinin 1.702 proje ile başvuru yaptığı yarışmada 29 'u devlet okullarından 61'i özel okullardan olmak üzere 90 projenin davet edildiği final aşamasında Özel İzmir Amerikan Koleji öğrencileri elde ettiği Türkiye üçüncülüğü ile İzmir’e bir başarı daha kazandırdı.

Özel İzmir Amerikan Koleji lise 2. sınıf öğrencileri Boran Duman, Yahya Erdoğan Çetiner ve Lise 3 öğrencisi Ege Çakar tarafından hazırlanan “Mikroplastik Arıtımında Yeni Bir Yöntem: Sudan Grafen Oksit Elektrotları ile Mikroplastik Giderimi” Giresun'da yapılan finallerde “Su Araştırmaları” kategorisinde Türkiye üçüncülüğünü kazandı.

Özel İzmir Amerikan Koleji’nin standını ziyaret eden TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal proje hakkında bilgi aldığı öğrencileri kutladı. Takım liderliğini Coğrafya Öğretmeni Taner Biçki’nin yaptığı öğrenciler İzmir’e ve okullarına kazandırdıkları başarının gururuyla döndü.