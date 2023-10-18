İzmirli kadınlar Karabağlar'da toplandı

İzmir Kent Konseyleri Kadın Meclisleri Birliği Genel Kurulu, Karabağlar Belediyesi Yıldız Kenter Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi.BURSA (İGFA) - İzmir Kent Konseyleri Kadın Meclisleri Birliği Karabağlar'da toplandı

Genel kurulun açılışında konuşan Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, kadınların toplumun ekseni olduğunu vurguladı. Karabağlar Belediyesi'nin açtığı semt ve kültür merkezleriyle özellikle kadınlara ulaşmaya çalıştığını belirten Başkan Selvitopu, “Görüyoruz ki açtığımız her merkez kadınlarımız tarafından yoğun olarak kullanılıyor. Her mahalleye bir semt merkezi kazandırma hedefimizden asla vazgeçmeyeceğiz. Zor koşullarda yaşam mücadelesi veren kadınlarımıza ve ailelerine ulaşmaya devam edeceğiz” dedi.

Kadınların toplum yaşamına katılması ve yurttaşlık bilinci kazanmaları konusunda Kent Konseylerinin önemli görevler üstlendiğini vurgulayan Başkan Selvitopu, “Çabalarınız nedeniyle hepinize çok teşekkür ediyorum. Belediye olarak bundan sonra da üzerimize düşen görevleri yerine getirmeyi sürdüreceğiz. Umarım artık kadın erkek eşitliğinin konuşulmadığı, herkesin birey ve insan olarak değerlendirildiği günlere kavuşuruz” dedi.

Karabağlar Kent Konseyi Başkanı Alev Ağrı ve Karabağlar Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Funda Özdemir de, genel kurulun başarılı geçmesini dileyerek, desteklerinden ötürü Karabağlar Belediyesi'ne ve Başkan Selvitopu'na teşekkür ettiler.