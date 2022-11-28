İzmirli Kadınlar'ın gündemi 'arka sokaklar'

İzmirli Kadınlar arka sokaklarda yaşayan kadınlar ve çocuklar için kolları sıvadı.İZMİR (İGFA) - Göreve yeni getirilen İzmir Kadın Kuruluşları Birliği (İKKB) Başkanı Gülsen Çetiner Özkan, birliğin ilk toplantısındA, bünyelerinde bulunan 50’ye yakın kadın kuruluşla birlikte ağır yaşam koşulları nedeniyle bu dönem arka sokaklarda yaşayan kadın ve çocuklara hizmet vereceklerini duyurarak, sağlık, hukuk, istihdam ve eğitim konularında destek olacaklarını ve şefkat elini uzatacaklarını söyledi.

HEDEF 100 DERNEĞİ BİRARAYA GETİRMEK

İKKB’ne güç katmak amacıyla yeni, nitelikli Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı dernekleri bünyelerine katmayı planladıklarını da bildiren Başkan Özkan,“Cumhuriyetin 100. yılında 100 Dernek El Ele” sloganı ile çeşitli komisyonlar kurarak kuruluşumuzu daha da aktif hale getirmeyi planladıklarını kaydetti.

2022-2023 dönemi içinde yapmayı planladıkları çalışmalardan da bahseden Özkan, herkesin elini taşın altına koymak durumunda olduğunu ifade ederek, "Mutlu Et, Mutlu Ol” anlayışıyla bu kesime yönelik destek ve hizmetlerimizi dalga dalga yayacaklarını belirtti.

Özkan, Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu, Tülay Aktaş Gönüllü Kuruluşlar Güçbirliği, İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği, Kent Konseyleri ve Ege Kadın Buluşması Koordinatörlüğü ile ortak eşgüdümlü çalışmalar yapma kararı aldıklarını da duyuran Özkan,“Var olan hukuk, siyaset, eğitim, sağlık komisyonlarımıza ilave olarak basın, istihdam, burs, tarım ve çevre, kültür-sanat, halkla ilişkiler, AB projeleri ve sosyal projeler komisyonlarımızı oluşturup hızla çalışma temposuna girdiklerini söyledi.

HAKLARIMIZIN TAKİPÇİSİYİZ

Bu arada kadın haklarının savunucusu ve takipçisi olacaklarını da kaydeden Başkan Özkan, "Tüm kadınlar el ele, “BEN” değil “BİZ” bilinci” ile çalışacağımız bir döneme girmeyi, haklarımız, geleceğimiz, çocuklarımız ve yoksullukla mücadele için bir arada olmayı hedefliyoruz.” dedi.

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