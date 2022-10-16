İzmirli gençlere muhteşem merkez

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Gaziemir Belediyesi işbirliğiyle yapılacak Gençlik Merkezi’nin temeli atıldı. Seçim vaatlerini bir bir hayata geçiren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, törende yaptığı konuşmada gençlere seslendi. Soyer, “Tek bir gencimizin dahi bu ülkeyi terk etmesine izin vermeyeceğiz. Bu ülkenin pırıl pırıl gençleri, yüz akları, çalışkan ruhlarını hiç bir yere göndermeyeceğiz. Hiç kimse bir yere gitmesin. Gidenler geri dönsün. Çünkü bu güzelim topraklarda güle oynaya, hep beraber sağlıkla huzurla yaşayacağız” dedi.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Gaziemir Belediyesi işbirliğiyle kente kazandırılacak Gençlik Merkezi’nin temeli atıldı. Gençlerin kişisel ve entelektüel gelişimlerini desteklemenin yanı sıra beceri kazanmalarına katkı sunacak merkezin temel atma törenine; İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile eşi Neptün Soyer, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda ile eşi Deniz Arda, Menderes Belediye Başkan Vekili Erkan Özkan, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda yurttaş katıldı.

“Çokluk içinde birlik olmalıyız” İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığı döneminde, kent için “Geleceğin Türkiye'sinin öncüsü İzmir” tarifinde bulunduğunu anımsatan Başkan Tunç Soyer, “Bugün bu ufka doğru 4,5 milyon İzmirli ile birlikte emin adımlarla yürüyoruz. Geçtiğimiz 9 Eylül akşamı tüm farklı renklerimizle birlikte, ülkemiz ve şehrimiz için yüzbinlerle bir arada olduk. Şimdi milyonların bir araya gelerek söylediği o çokluk içerisinde birlik sözünü ölümsüz kılmak zorundayız” dedi.

“Gençlerimizi hiç bir yere göndermeyeceğiz” Konuşmasında “Görevimiz artık eskisinden de fazla, sorumluluğumuz eskisinden de büyük” ifadelerini kullanan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, ülkede yaşanan beyin göçüne değindi. Soyer, “Gaziemir Gençlik Merkezi'nin temelini işte böyle büyük bir heyecan ve inançla atıyoruz. Ancak bu heyecanı gölgeleyen büyük bir kriz yaşıyoruz. Bu kriz en çok çocukları ve gençleri vuruyor. Onun için gençlerimizin büyük bir çoğunluğu bu memleketi terk edip gitmek ve geleceğini yurt dışında kurmak istiyor. Tek bir gencimizin dahi bu ülkeyi terk etmesine izin vermeyeceğiz. Bu ülkenin pırıl pırıl gençleri, yüz akları, çalışkan ruhlarını hiç bir yere göndermeyeceğiz” dedi.

“Sağlıkla, huzurla yaşayacağız” Farklı ülkelere gidenlere çağrıda bulunan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, şunları söyledi: “Biliyorum ki bu vatan yeryüzünün en mutlu ve en üretken nesillerini sarıp sarmalayacak bir güce sahip. Fakat bu onun derelerini satarak olmaz. Onun topraklarını kuraklaştırarak olmaz. Tüm renkleri soldurarak, sanatçıları küstürerek, köylüleri yoksullaştırarak, meraları yok ederek, işçileri ezerek, kadınları öldürerek olmaz. Bir millet insanlarını 'bizlerden ve onlardan' diye ayırarak sevilmez. Bu nedenle tekrarlıyorum; hiç kimse bir yere gitmesin. Gidenler geri dönsün. Çünkü bu güzelim topraklarda güle oynaya, hep beraber sağlıkla huzurla yaşayacağız.”

“Gençliğe hizmet geleceğe ve bağımsızlığımıza hizmettir” Gençlerin içinden geçtiği bu zor günlerde onların yaşam kalitesini iyileştirmek için birçok çalışma yürüttüklerini ifade eden Başkan Soyer, yapılanların bir kısmına değinerek, şunları anlattı: “İzmir’de ikamet eden, maddi olanakları kısıtlı 10 bin öğrencimize yıllık 4 bin lira toplamda 40 milyon liralık eğitim desteği sağlıyoruz. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Dokuz Eylül, Ege, Kâtip Çelebi, İzmir Demokrasi ve Bakırçay Üniversiteleri’nde, toplam altı noktada 5 bin kişilik yemek dağıtarak gençlerimizin bütçesine katkı sunuyoruz. Çiğli ve Buca’da kurduğumuz çamaşırhaneler, öğrenciler için başlattığımız ev taşıma desteği, tüm sahil boyunca oluşturduğumuz ücretsiz wifi hizmetiyle İzmirli gençlere sahip çıkıyoruz. Biliyoruz ki, bir ülkeyi korumak için yalnızca onun sınır çizgisini korumaktan ibaret değil. Nasıl ki ülkemizin şehitlerimizin kanıyla çizilmiş sınırlarını canımız pahasına koruyorsak, o sınırın içinde olan her bir değeri de korumak zorundayız. Ve hiç şüphesiz, bu değerlerin en başında gençlerimiz, gelecek nesillerimiz geliyor. İşte bu nedenle diyorum ki, gençliğe hizmet, geleceğe ve bağımsızlığımıza hizmettir.”

Başkan Soyer'e teşekkür Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda da 25 Eylül’de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun katıldığı törenle Aktrepe-Emrez bölgesinde kentsel dönüşümün temelinin atıldığını hatırlatarak, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’e teşekkür etti. Gaziemir Gençlik Merkezi’nin Gaziemir’de örneğinin olmadığını belirten Arda, “Gaziemir, İzmir'in dünyaya açılan kapısı durumunda. O nedenle dil bilen geçlere ihtiyacımız var. Burası ilçedeki gençlerin hayallerinde olan projelerini gerçekleştiren bir alan olacak” dedi.

“Atatürk devrimlerine sahip çıkan nesiller yetiştirecek” Halil Arda, bölgenin tarihine de değinerek, şunları söyledi: “Eskiden burası bir tütüncü köyüydü ancak şehre yakınlığı, serbest bölgenin buraya yakınlığı ile 150 bin nüfuslu kente dönüştü. Anılarımızı ve hikayelerimizi unutmuyoruz. Ben hatırlıyorum burası 50 yıl önce demircilerin, arabacıların olduğu bir bölgeydi. Tütüne giden at arabalarının tamiri yapılırdı, demirci ustaları vardı burada, ateş ile demire şekil verilirdi. Şimdi ise bu Gençlik Merkezimiz gençlerimizi şekillendirecek, ülkesine faydalı, Atatürk devrimlerine sahip çıkan nesiller yetiştirecek.”

Gaziemir için eşsiz bir merkez 3 bin metrekare kapalı alana sahip merkez yabancı dil eğitimi, robotik kodlama, e-spor, sanal gerçeklik uygulamaları ile kütüphaneden oluşacak. Zengin basılı kaynaklarıyla kütüphane ve yabancı dil eğitimleri için kullanılacak dersliklerin olduğu ikinci katta bir de revir yer alacak. Gençlik Merkezi’nin 24 saat boyunca hizmet vermesi planlanıyor.