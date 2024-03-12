İzmirli genç Boşnaklardan Ramazan yardımı

İzmir Bosna Sancak Derneği Gençlik Kolları Ramazan ayında ihtiyaç sahibi vatandaşları unutmadı. 350 koli temel gıda maddesi vatandaşlara teslim edildi.İZMİR (İGFA) - İzmir Bosna Sancak Derneği Gençlik Kollarından yapılan açıklamada, "Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine yardım etmek için Boşnak gençleri olarak çalışıyoruz ve desteklerinizi bekliyoruz. Bu mübarek Ramazan ayında üç mahalle muhtarı ve İzmir Hasta Çocuk Evleri Derneği ile görüşerek ihtiyaç sahiplerine elimizden geldiğince yardımcı olmak için kampanya başlattık ve bu kampanya kapsamı çerçevesinde bugüne kadar 350 koli temel gıda maddesini anlaştığımız üç mahalle muhtarının ihtiyaç sahiplerini belirledi ve bizlere ileti ve aynı şekilde İzmir Hasta Çocuk Evleri Derneği’nin belirlediği ihtiyaç sahiplerine de yardım kolilerimizi ulaştırdık.

Biz İzmir de yaşayan Boşnak gençleri olarak büyüklerimizden gördüğümüz yardım çalışmalarını devam ettirmek için gayret sarf ediyoruz, Boşnak kültürünün temel unsurlarından olan yardımlaşmayı devam ettirmek için bizler sizlerin desteğinizi bekliyoruz ki daha nice 350 koli yardım dağıtalım" denildi.