İzmirli gazeteciler 'Tek İşimiz Haber Değil' dedi

İzmirli basın meslek kuruluşları da, depremden etkilenen meslektaşlarına ve ailelerine destek olmak amacıyla harekete geçti.İZMİR (İGFA) - Tarihin en büyük doğal afetiyle karşı karşıya kalındığı süreçte tüm meslek grupları 10 ilde, 15 milyon insanı etkileyen depremin yaralarını sarmak için seferber olmuş durumda.

İzmir Gazeteciler Cemiyeti, Ekonomi Muhabirleri Derneği İzmir Şubesi, Türkiye Gazeteciler Sendikası İzmir Şubesi, Türkiye Spor Yazarları Derneği İzmir Şubesi, Türkiye Foto Muhabirleri Derneği Ege Bölge Temsilciliği, Ege Magazin Gazetecileri Derneği, Sağlık Muhabirleri Derneği Ege Bölge Temsilciliği ve İzmir Yargı ve Güvenlik Muhabirleri Derneği, “TEK İŞİMİZ HABER DEĞİL” isimli kampanyada güçlerini depremzede gazeteciler için birleştirdi.

İzmir Valiliği’nin bilgisi ve oluruyla yürütülen kampanya kapsamında ayni bağışlar, İzmir Gazeteciler Cemiyeti’nde toplanıyor.

İGC, ayni yardımları İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne teslim edecek.

İzmirli gazetecilerin ayni yardımlarının depremzedelere ulaştırılmasına İzmir Büyükşehir Belediyesi aracılık edecek