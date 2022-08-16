İzmirli gazeteciler 'esnafı ve Ahi felsefesi’ni işleyecekler

İzmir'de bu yıl 12-18 Eylül tarihleri arasında kutlanacak olan 35. Ahilik Haftası etkinlikleri çerçevesinde ikinci kez düzenlenen Ahilik Yarışması’na başvurular sürüyor.İZMİR (İGFA) - Kökü çok eskilere dayanan Ahi Felsefesi’ni topluma, özellikle genç nesillere tanıtmayı hedeflediklerini kaydeden İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) Başkanı Zekeriya Mutlu, Ahilik İlke ve Öğretileri’ni vatandaşlarımıza benimsetmek amacıyla bu yarışmayı düzenlediklerini belirtti.

Mutlu, Ahilik Haftası Kutlama Komitesi tarafından tertiplenen yarışmanın Ahilik ve esnaf sanatkarlar hakkında haberlerin yapılmasını özendirmek, toplumda Ahilik konusuna olan duyarlılığı geliştirmek, Ahilik Felsefesi-Esnaf Sanatkarlar içerikli görsel bir arşiv oluşturmak amacını güttüğnü söyledi.

Basın ve Fotoğraf dallarında iki kategoride düzenlenen yarışmada, birinciler 5’er bin, ikinciler 3’er bin, üçüncüler 2’şer bin lira ödül kazanacak. Ayrıca jüri uygun gördüğü takdirde Mansiyon ve Jüri Özel Ödülleri de verilecek.

Yarışma’nın haber kategorisine, İzmir’de faaliyet gösteren gazetelerin, dergilerin, internet haber sitelerinin televizyonların çalışanları katılabiliyor. Özendirip ödüllendirmek adına, sarı basın kartı olmayan gazeteciler de yarışmaya girebiliyor. Ahilik Yarışması’nın fotoğraf kategorisi ise fotoğraf sanatı ile ilgilenen tüm vatandaşlara açık olacak.

Yarışmaya 1 Eylül 2022 tarihine kadar, İzmir ili çapında faaliyet gösteren gazete-dergi-haber sitesi- televizyonlarda yayınlanan Ahi-Esnaf konulu haberler katılabilirken, fotoğraf kategorisinde katılacak eserler için herhangi bir yayın şartı bulunmuyor. Her yarışmacı her kategoriye en fazla 3’er eserle başvurabiliyor.

Yarışmaya katılmak isteyenlerin, ilgili kategoriye ait başvuru formu ile birlikte eserlerini, 2.09.2022 Cuma akşamı mesai bitimine kadar [email protected] adresine göndermeleri gerekiyor.

İlgilenenler, https://izmirahilik.com/2022-yili-yarisma_sartnamesi/ linkinden 2. Ahilik Yarışması’na ilişkin detaylı bilgilere ulaşabilir.