İzmirli berberlerin büyük başarısı

Antalya’da düzenlenen Altın Makaslar yarışmasında dereceye giren berberler, oda yöneticileriyle birlikte İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) Başkanı Zekeriya Mutlu’ya teşekkür ziyaretinde bulundular.İZMİR (İGFA) - Kazandıkları kupalarla birlikte İESOB Başkanı Zekeriya Mutlu’yu ziyaret eden üç başarılı berbere, İzmir Berberler Odası Başkanı Şükrü Bilgin, Aliağa Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Serdar Berk ve Berberler Odası yöneticileri eşlik etti.

Yarışmaya katılım için İESOB Başkanı Zekeriya Mutlu’dan büyük destek gördüklerini açıklayan İzmir Berberler Odası Başkanı Şükrü Bilgin, ‘Birlik Başkanımız yarışmadan önce bizden başarı ve madalya istedi. Biz de kendisine verdiğimiz sözü tuttuk. Yarışmada FADE Kategorisinde Selahattin Güvendik ve Tribal kategorisinde İbrahim Değer ikincilik kazanırken, Teknik Kesim kategorisinde Coşkun Öztaş da üçüncülük ödülüne layık görüldü. İzmirli berberler ne kadar hünerli olduklarını bir kez daha gösterdi’ diye konuştu.

İzmir’in farkını gösterdiğini kaydeden Aliağa Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Serdar Berk de,Tribal kategorisinde ikincilik kazanan İbrahim Değer’in Aliağa Esnaf Odası yöneticisi olduğunu hatırlattı.

İzmirli berberlerin başarısından büyük mutluluk duyduğunu belirten İESOB Başkanı Zekeriya Mutlu ise, ‘Yarışma öncesi berberlerimizi motive etmek, hırslandırmak için onlardan madalya talebinde bulundum. Onlar da bizi memnun etti. Kendilerini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Sadece kendi sektörlerini değil, İzmir Esnaf Teşkilatı’nı da başarıyla temsil ettiler. Bundan önceki pek çok yarışmada İzmirli sanatkarlar becerilerini sergileyerek önemli dereceler elde etmişlerdi. Bu başarılı çizginin bundan sonra da süreceğine gönülden inanıyorum’ dedi.