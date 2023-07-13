İzmirli 46 gazeteci sosyal projede buluştu

Gazetecilik mesleğine gönül veren ve uzun zamandır bu mesleği sürdüren 46 isim, “Nerede Haber Orada Biz” adlı anı kitabına imza attı.İZMİR (İGFA) - Gazeteci Müslüm Karaaslan’ın derlediği ve 1980’lerden 2000’li yıllara uzanan anıları kapsayan kitabın tüm geliri 6 Şubat depreminde yaralanan çocuklara ve Ukrayna’da savaşta yaralanan çocuklara bağışlanacak.

Projenin amacı, uluslar arası boyutu ve çok sayıda gazetecinin katılımının gerçekleşmesi dikkate alındığında bir “ilk”e imza atıldı. Karaaslan, bu projenin 30 yılı aşan meslek yaşantısının en onurlu, en anlamlı çalışması olduğuna dikkat çekti.

Kamuoyunu aydınlatma, bilgilendirme, bilinçlendirme görevlerinin dışında da toplumsal sorumlulukları olduğuna inanan 46 gazeteci, bu doğrultuda bir yıl önce bu sosyal sorumluluk projesini gerçekleştirmek için yola çıktı. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün dünya çocuklarına armağanı olan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dikkate alınarak gündeme gelen ve Gazeteci Müslüm Karaaslan’ın öncülük ettiği projeye, halen İzmir’de gazetecilik faaliyetini sürdürenlerin yanı sıra yıllar önce İzmir’de gazeteciliğe başlamış ancak çalışmaların farklı şehirlerde sürdüren isimler de destek verdi.

Editörlüğünü Gülşen Ülkü’nün yaptığı ve Duvar Yayınları tarafından yayınlanan kitaba meslektaşlarının gönüllü katkı koyduğunu, dayanışmaya omuz verdiğini belirten Karaaslan, emeği geçen herkese teşekkür etti.