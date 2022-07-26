İzmir’in sokakları artık çocukların

İzmir Büyükşehir Belediyesi bu yıl da çocukların yaz tatilini en verimli şekilde değerlendirebilmeleri için sokak etkinliklerini başlattı. Salı günleri Bornova ve Karşıyaka’da, Perşembe günleri İnciraltı Kent Ormanı’nda ve Karantina Meydanı’yla Kültürpark arasında dönüşümlü olarak düzenlenecek etkinlikler 10 hafta boyunca devam edecek.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye'nin "çocuk dostu kent" hedefi doğrultusundaki sokak etkinlikleri “Oyunlar da bizim sokaklar da!” sloganıyla başlıyor. Sosyal Projeler Dairesi Başkanlığı’na bağlı Aile ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikler kapsamında çocuklar haftanın 2 günü 4 noktada öğrenirken eğlenecek. Uzman eğitmenlerin eşlik edeceği etkinliklerde geleneksel oyunlarla çocuklarda kültürel hafıza yaratılması hedeflenirken geri dönüşüm, oyun, müzik, sanat, yaratıcı drama, sokak oyunları atölyeleri ile çocukların ince ve kaba motor becerileri geliştirilecek.

Yaş aralığı şartı yok

Sokak etkinlikleri 25 Temmuz-30 Eylül tarihleri arasında 10 haftalık süreyle 19.00-21.00 saatleri arasında düzenlenecek. Salı günleri Bornova Büyükpark ve Karşıyaka Evlendirme Dairesi’nin çevresinde, perşembe günleri ise İnciraltı Kent Ormanı’nda ve Karantina Meydanı’yla Kültürpak’ta dönüşümlü olarak yapılacak. Açık alandaki etkinliklere aynı ayna ortalama elli çocuk katılabilecek. Etkinliklerde yaş şartı aranmayacak.

Amaç oyun oynama hakkına erişim

Okulların tatil olduğu yaz aylarında çocukların sokakta etkin vakit geçirmesini sağlamak amacıyla yapılan sokak etkinlikleriyle çocukların psiko-sosyal, fiziksel ve bilişsel gelişiminin desteklenmesi, akranları ile zaman geçirebilmesi, oyun oynama hakkına erişmesi ve açık alanda sosyalleşmesi amaçlanıyor.

İlk iki haftanın etkinlik takvimi şöyle:

26 Temmuz Salı Bornova Büyükpark ve Karşıyaka Evlendirme Dairesi çevresinde, 28 Temmuz Perşembe İnciraltı Kent Ormanı ve Karantina Meydanı’nda, 2 Ağustos Salı Bornova Büyükpark ve Karşıyaka Evlendirme Dairesi çevresinde ve 4 Ağustos Perşembe İnciraltı Kent Ormanı ve Kültürpark Kahramanlar Kapısı’nda yapılacak.