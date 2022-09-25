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'İzmir’in Sesleri' 28 Eylül’de Adnan Saygun’da

YAŞAM 25.09.2022, 10:29
'İzmir’in Sesleri' 28 Eylül’de Adnan Saygun’da

İzmir’in Anadolu Kadınları Kültür ve Sanat Derneği tarafından düzenlenen İzmir’in Sesleri konseri 28 Eylül 2022 Çarşamba günü saat 20.30' da Adnan Saygun Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşecek.İZMİR (İGFA) - İzmir'de gerçekleşecek konserle ilgili açıklamalarda bulunan İzmir’in Anadolu Kadınları Kültür ve Sanat Derneği Başkanı Nesrin Ricketts, “Dernek olarak yüzyıllardır farklı etnik din ve mezhebi bir arada yaşatan, kültürel zenginliği eşsiz kentimiz İzmir’in müzik zenginliği aracılığı ile toplumsal bütünlüğüne vurgu yapmak ve sosyal yapıyı güçlendirmek adına seslerimizi ve gönüllerimizi birleştirdik. Bu amaçla 28 Eylül 2022 Çarşamba günü saat 20.30' da Adnan Saygun Kültür ve Sanat Merkezi’nde  “İzmir’in Sesleri” konseri ile siz değerli dostlarımızla buluşuyoruz” dedi.

İzmir’in Anadolu Kadınları Kültür ve Sanat Derneği olarak sanat aracılığı ile hoşgörü, dayanışma, yardımlaşma ve her şeye rağmen yaşamı kutsayarak, her tür sanatsal etkinlik ile sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirdiğini belirten Ricketts, "Özellikle eğitim alanında toplumsal yardım ve destek oluşturulması hedeflenmektedir. Bu yoldaki çalışmalarımızda sizlerden göreceğimiz destek en büyük motivasyonumuzdur” dedi.

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