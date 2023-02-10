İzmir’de sular 25 metre çekildi!

İzmir’in Seferihisar İlçesi’nde denizin 25 metre çekildiği gözlemlendi. Uzmanlar, endişe edilecek bir durum olmadığını açıkladı.

İZMİR (İGFA) - İzmir’in Seferihisar İlçesi Sığacık sahilinde denizin 25 metre çekildiği gözlemlendi.

Bölge halkının panik yaptığı su çekilmeleri ile ilgili açıklama yapan Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, hafta içinden bu yana devam eden deniz suyundaki çekilmenin sert poyraz ve gelgite bağlı basınçtan kaynaklandığını söyledi.

Bilim insanları, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamalarda her yıl bu dönemde kuzeyli rüzgarlar ve yüksek basınç sebebiyle benzer deniz çekilmelerinin görüldüğünü, endişelenecek bir durum olmadığına işaret etti.