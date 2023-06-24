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İzmir’de sivrisineklere karşı etkin mücadele

YAŞAM 24.06.2023, 13:15
İzmir’de sivrisineklere karşı etkin mücadele

İzmir Büyükşehir Belediyesi, küresel iklim krizi nedeniyle düzensiz yağışların etkisiyle artan sivrisinek popülasyonu ile yoğun şekilde mücadele ediyor. En etkili ve hızlı şekilde sonuç almak için günün teknolojileri ile desteklenen ilaçlama yöntemleri kullanılıyor.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, yaz aylarında şikayet konusu olan sivrisineklerle mücadelesini sürdürüyor. 30 ilçede 27 ayrı ekiple, 12 ay boyunca mazgallar, çöp konteynerleri, su birikintilerinin olduğu yerler, dereler gibi kritik bölgeler ilaçlanıyor. Dönemlik çalışmalar kapsamında ise çalışmalar sivrisineklerin yoğun olarak ürediği ve rüzgarın da etkisiyle taşındığı bölgelerde yoğunlaştırılıyor. Kısa sürede en etkili ve en iyi sonucu elde etmek isteyen Büyükşehir Belediyesi, günün teknolojilerini de devreye almayı hedefliyor. 

Çevreye zarar vermeyen ilaçlar kullanılıyor İzmir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı bünyesindeki Vektör Mücadele Birimi Mesul Müdürü Gülşah Erginer Mumen, “Haziran ayında yağan yağmurlardan dolayı yaklaşık 2 bin dönümlük arazi sular altında kaldı. Bu da sivrisinekler için kolaylıkla üreme imkanı sağlıyor. Olası üreme noktalarımızda çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Kullandığımız ilaçlar da biyolojik. Yani çevreye, doğaya, insana herhangi bir zararı bulunmuyor. Yalnızca sivrisineklerin imha edilmesini sağlıyor.” 

Mücadele tüm yıl sürüyor Mumen, “Bizde sivrisineklerin kayıtlı üreme alanları var. Bunlara ek olarak yeni üreme alanları bulunuyor. Bunları yaptığımız tarama çalışmaları ile belirliyoruz. Bizim sadece yaz aylarında sinekler ve larvalarla mücadele ettiğimiz düşünülüyor. Ancak bu çalışmalar belli aylarda değil tüm yıl boyunca sürüyor” diye konuştu. Gülşah Erginer Mumen, içerisinde bulunulan Haziran ayında mevsim normallerinin üstünde bir yağışın olduğuna dikkat çekerek, “Toprak suya doygun. O nedenle su birikintileri, göllenmeler çok yaygın. Bu da sivrisinekler için ideal üreme ortamları yaratmış durumda. Geçen yıl Haziran ayında metrekareye düşen yağış ortalaması 12,4 milimetre iken, 19 Haziran 2023 tarihine kadar metrekareye 61 kilogram yağış düştü. Bu da üreme alanlarının katlanarak artması demek” ifadelerini kullandı. 
  Yurttaşlar da önlem alabilir Yurttaşların sivrisineklerin ürememesi için bireysel olarak alabilecekleri tedbirlerin bulunduğunu belirten ve önlemleri sıralayan Mumen, şunları söyledi: “Sivrisinekler saksının altındaki bir tabakta da rahatlıkla üreyebiliyor. Vatandaşlardan ricamız bahçelerinde ağzı açık kova bırakmasınlar. Hayvanlar için kapı önlerine, sokaklara bıraktıkları sular varsa, bunları sık sık yenilesinler. Çünkü burada biriken yosuna larvalar tutunup, suyu yenilediklerinde canlılığını koruyor. Kapları, yosunların da gidebileceği şekilde temizlemeleri gerekiyor. Atıl lastikler ciddi üreme kaynakları. Bazen dekoratif amaçlı olan, içi doldurulmadan bahçelere bırakılan lastiklerin içerisinde su bırakılmamalı.” 

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