İzmir’de nefesler tutuldu! İzmir’in en görkemli festivali başlıyor

İzmir’in Bergama İlçesi’nde düzenlenen 86. Uluslararası Bergama Kermes Festivali pazartesi başlıyor.İZMİR (İGFA) - Türkiye’nin ilk yerel festivali olma özelliği taşıyan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün öngörüsü ile 1937 yılından beri 86 yıldır kesintisiz olarak düzenlenen Uluslararası Bergama Kermesi 20-26 Haziran tarihlerinde zengin içeriği ile başlıyor.

Son yılların en görkemli, İzmir'in en zengin içerikli festivali için nefesler tutuldu, Pazartesi saat 18.00'de kortej yürüyüşü ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki açılış töreni için son hazırlıklar gözden geçirilmeye devam ediyor.

UNESCO Dünya Mirası Bergama; konser, tiyatro, söyleşi, panel, yerli yabancı halkoyunları gösterileri, sportif etkinlikleri ve hediyelik birçok ürünün yer aldığı standları ile konuklarını beklemeye başladı.

FESTİVAL MELEK MOSSO KONSERİ İLE BAŞLAYIP, SERTAP ERENER KONSERİ İLE SON BULACAK

Etkinliklerin 7 gün süreyle devam edeceği festival, 20 Haziran 2022 tarihinde başlayacak. Kermes sanatçılar geçidinde; Bergama'nın yetiştirdiği dünyaca ünlü klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici, Sertap Erener, Melek Mosso, Kubat, Tuğba Yurt, Öykü Gürman, Ahmet Şafak, Mustafa Cihat Kılıç Bergama’da sahne alacak. Ünlü Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın panelist olarak katılacağı kermes programında tiyatro gösterisi, yerli ve yabancı halk dansları toplulukları yer alacak.