İzmir Yenifoça 'Fondip' ile coştu

İzmir'de şenlik havasında geçen Yenifoça Geleneksel Plaj Voleybolu Turnuvası'nın ilk gününde sahne alan Fondip gurubu, müzikseverlere keyifli bir akşam yaşattı.İZMİR (İGFA) - İzmir'd egeleneksel plaj voleybol turnuvasının ilk gününde sahne alan Fondip grubunun belediye meydanında düzenlenen konsere Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz de katıldı.

Başkan Gürbüz, Fondip üyelerine teşekkür çiçeği sunarken, konsere katılanlara iyi eğlenceler diledi.

Sevilen pop müzik coverları ile müzikseverleri coşturan Fondip, konserin finalini kendi besteleri olan "Bornovalı mısın?" adlı şarkı ile yaptı.