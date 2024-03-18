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İzmir Urla’dan Türkiye’ye dostluk çağrısı

İzmir'de Urla Kent Konseyi Kent Konseyi Türkiye’ye örnek olacak iftar yemeği düzenledi.İZMİR

YAŞAM 18.03.2024, 09:44
İzmir Urla’dan Türkiye’ye dostluk çağrısı

İzmir'de Urla Kent Konseyi Kent Konseyi Türkiye’ye örnek olacak iftar yemeği düzenledi.İZMİR (İGFA) - Urla Kent Konseyi, tüm siyasi parti başkanları, belediye başkan adayları, oda başkanları ve ilçede görev yapan gazetecileri iftar yemeğinde bir araya getirdi.

Tüm belediye başkan adaylarının bir arada olduğu yemekte, adaylar birbirini yakından tanıma fırsatı buldu.

Urla Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyelerinin de katıldığı yemekte, Konsey Başkanı Hadi Başman, adaylara “Urla Kent Konseyi Birleşenleri olarak Türkiye’de yeni bir ilke imza attık ve demokratik yaşamın çok güzel bir örneğini siz değerli Belediye Başkan Adaylarımızla, İlçe Başkanlarımızla bu iftarda verdik. Bu güzel sofra, dileriz Türk siyasetine de örnek olur, Urla’da birleşen bu eller tüm Türkiye’yi kucaklar. İşlerinizde tarafsız, hesap veren birer demokrat olmanızı bekleriz. Urla, çoklu kültürlerden oluşan bir hoşgörü ilçesidir. Hayat tarzına, fikirlere müdahale etmeyin; özgürlükçü, demokrat olun… Devletin her kuruşunu koruyup kollayın. Devletin imkânları ile reklam tabelalarına imzalı resminizi asmayın… Halkın mutlu yaşamını öncelikleriniz arasına alın. Kırıp dökmeden herkesi kucaklayan birçok kültürün yeşerdiği bu halkın parçası olalım. Yaşadığımız toprakları, denizi coğrafyayı değerli kılalım. Hepinize hayırlı ramazanlar diliyorum.”  Cümleleri ile seslenirken; gazetecilere de, "Doğruyu bulmak ve yaptıklarımız, aldığımız sorumluluklar hakkında ısrarla bizden bilgi isteyin, araştırın. Haberini yaptığınız konuyu mutlaka ilgililere sorun… Hesap verilebilirliğin en önemli basamaklarından biri sizsiniz. Siz bizim soramadığımız soruları, bizim için ve halkımız için sorun.” çağrısında bulundu.

Yemeğe katılan CHP, AK PARTİ, İYİ PARTİ, ZAFER PARTİSİ, DSP, MEMLEKET PARTİSİ, TKP, TİP Urla Belediye Başkan Adaylarının konuşma yaptığı toplantıda, Zafer Partisi Belediye Başkan Adayı Belma Camcı “Urla’da olmaktan, sizlerle birlikte olmaktan, sahalarda olmaktan çok mutluyum. Evet, bir seçim ortamı yok ancak Urla’da yaşayan insanların böyle güzel kucaklaması, bu kadar samimi ve içten olması çok güzel. Zaten Ege insanı, Akdeniz insanı sıcakkanlı insanlardır. Bu güzel insanlar, Urla’da şeffaf bir yönetimi hak ediyorlar. Bu sebep ile bu seçimi elbette birimiz kazanacak. Olur, bir başka aday arkadaşım kazanır ise biz onunda yanında olacağız. Projelerimizden birini, uygulamak ister ise seve seve destek oluruz" diye konuştu.

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