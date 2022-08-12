İzmir Urla'da Türk Kızılay'dan aşure ikramı

Türk Kızılay Urla Şubesi aşure dağıtımı gerçekleştirdi.İZMİR (İGFA) - Türk Kızılay Urla Şubesi'nin etkinliğe Urla Kaymakamı Murtaza Dayanç ve eşi Damla Dayanç, Urla Müftüsü Ayhan Ermiş ve daire amirleri, İYİ Parti İlçe Başkanı, AK Parti Kadın Kolları, MHP Yönetim Kurulu, STK başkanları, muhtarlar, İzmir Yerel Hizmetler Müdürü, Türk Kızılay İzmir Şube Başkanı Kerem Baykalmış, Kızılay Afet ve Lojistik Merkezi Müdürü, Güzelbahçe Kent Konseyi Başkanı ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Türk Kızılay Kadın Urla ve gönüllülerce bir gün öncesinden tamamen bağışçıların katkıları ile alınan malzeme ile Kadın Kolları tarafından pişirilen aşure geceden uykuya bırakıldı.

Sabah tek kişilik kaselere konulmuş aşureler hijyenik koşullarda dağıtıldı. Urla Müftüsü'nün okuduğu bereket duası ile açılan kazan Urla Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murtaza Dayanç tarafından vatandaşlara dağıtıldı. Türk Kızılay Urla adına bilgi veren Nurgül Saltık, “Aşure; barış, kardeşlik ve dayanışmayı simgeleyen bir etkinliktir. İçeriğine uygun olarak bağışçılarımızca alınan malzemeler yine kadın kollarımızın önderliğinde gönüllülerimizce pişirilip dağıtıldı. Tüm bağışçılarımıza ve etkinliğimize katılanlara teşekkür eder, mübarek Muharrem ayını kutlarız” dedi.