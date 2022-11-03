İzmir Tire'de örnek şoför ödüllendirildi

İzmir'in Tire ilçesinde aracında unutulan serveti sahibine teslim eden örnek şoför Bülent Appan, İESOB ve Tire Otobüsçüler Odası tarafından ödüllendirildi.İZMİR (İGFA) - İnsanlık ölmemiş dedirten olay geçtiğimiz günlerde Tire’de yaşandı.

Tire’de şehiriçi yolcu taşımacılığı yapan Bülent Appan, aracında unutulan servet değerindeki para ve ziynet eşyasını sahibine teslim etti.

44 yaşındaki Bülent Appan, günlük mesaisini bitirdikten sonra aracında temizlik yapmaya başladı. Bu sırada içinde 1,5 milyon lira değerinde döviz ve ziynet eşyası ilebir cep telefon olan çantayı buldu. Cep telefonunun aranmasıyla, çanta sahibi ile konuşan ve arayanın ziynet eşyalarının sahibi olduğunu anlayan Appan, vakit kaybetmeden çantayı sahibine teslim etti.

Olayın duyulması üzerine İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) ve Appan’ın kayıtlı olduğu Tire Otobüsçüler Odası, dürüst şoföre birer teşekkür belgesi takdim etti. İESOB Başkanı Zekeriya Mutlu tarafından görevlendirilen ulaşımdan sorumlu Birlik Başkanvekili İbrahim Bayram da ayrıca Bülent Appan’ı ödüllendirdi.

Örnek davranışların ödüllendirilmesi gerektiğini kaydeden Bayram, doğru davranışların yaygınlaştırılması için insanların teşvik edilmesi gerektiğine inandıklarınıb belirterek, "Bülent Appan esnaf terbiyesinin gereğini yaparak sadece odasını değil, İzmir Esnaf Teşkilatı’nı gururlandırmıştır.Genç üyemizin sergilediği halisane davranış, sosyal dayanışmaya ve yardımlaşmaya önemli katkılar koyan esnaf sanatkarlarımızın ulvi özelliklerini bir kez daha insanlara hatırlatmıştır. Başkanımız Zekeriya Mutlu’nun talimatlarıyla camiamızın saygınlığına verdiği katkılardan dolayı kendisine teşekkür ettik" dedi.

12 yıldır şoförlük mesleğinde ter döktüğünü kaydeden Bülent Appan ise, "Yarın yine benzer bir durum olsa aynı hareketi sergilerim. ÇünküTire sokaklarında başım önde dolaşamam. Biz hayatımızı 4 teker üzerinde geçiriyoruz. Dolayısıyla da her an hesap vermeye hazır şekilde yaşamalıyız. Ben aileme ve Evliye Çelebi’nin, ‘Tahtı Kadim, Şehri Emin’ olarak nitelendirdiği Tire’ye yakışır şekilde hareket ettim. Davranışımı takdir edenlere de teşekkür ediyorum’ dedi.